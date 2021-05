La llaman #LadyMesadePostres tras 'vetar' a su amiga de su boda 'por soltera'

Una mujer en redes sociales se ha ganado el apodo de 'Lady mesa de postres', después de que se filtrara una conversación en la que ésta supuestamente está 'vetando' de su fiesta de bodas a una de sus amigas 'por no tener pareja'.

La conversación de Messenger, comienza con la novia diciéndole a su amiga que al llegar a la fiesta le entregaran una pulsera al igual que a su novio, sin embargo, la otra le indica que no tiene pareja.

Ante esto la novia señala que su experiencia en la fiesta 'será incomoda', pues la mesa que tenía destinada para su amiga es 'sólo para parejas' y que por lo mismo es mejor que 'después celebren por separado ellas', pero que puede acudir sólo ha dejarle el regalo.

"We... ¿Me estás diciendo que sólo porque no tengo pareja no vaya a tu boda?", pregunta la amiga a lo que la otra le contesta que 'es para que no se sienta mal y que mejor se ven después'.

Sin embargo, la situación no termina ahí, pues de acuerdo a la conversación la amiga iba a obsequiarle a la novia una mesa de postres con valor de 15 mil pesos, la cual esperaba que después de sacarla de su lista de invitados, siguiera disponible para su celebración.

Por supuesto, ante el desaire de la novia, la amiga se negó a regalársela como tenía pensado y la conversación terminó con una serie de insultos por parte de la prometida.

Tras difundirse la conversación en redes, internautas se encargaron de 'tundir' a la novia con burlas y hasta memes.

En otra conversación al parecer la novia le reclama a su examiga por compartir los 'screenshots', asegurando que por dicha situación incluso el novio ha decidido no casarse con ella.