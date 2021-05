El día de hoy continuamos los festejos taurinos en la bien llamada Plaza del Romance del querido Lerdo, en la que los soñadores de gloria Guillermo Guerra, Diego Garmendia, Juan Carlos Díaz y el debutante Carlos Luévano harán el paseíllo en punto de las 5 de la tarde para lidiar novillos D´Guadiana, previo al festejo el joven aspirante a novillero Luis Garza lidiara un novillo de Arturo Gilio para continuar el gran ambiente de fiesta que dejó la corrida pasada en la que Arturo Saldívar y Luis David Adame se esforzaron para dejar un buen sabor de boca entre los aficionados a pesar de las dificultades del ganado de San Isidro, ambiente de fiesta que esperamos continúe la próxima semana en que Arturo Macías “El Cejas” y Sergio Flores lidiaran toros de San Miguel de Mimiahuápam cartel que ha causado una gran expectación dado el prestigio de alternantes y ganadería además del ambiente que se vive en los patios de la plaza antes y después de los festejos.

A continuar pues, en este que será el tercer festejo de esta temporada taurina en la que los empresarios le han echado afición, la que se ha visto recompensada con la respuesta de los aficionados en los tendidos, el sábado pasado se registro un lleno total de acuerdo con el aforo permitido y bajo todas las medidas sanitarias, esperamos que continúen poniendo en las taquillas el anuncio de no hay billetes ¡Suerte!

LA ANÉCDOTA

La respuesta de los aficionados en las taquillas es muy importante para que los empresarios continúen arriesgando su patrimonio, se cuenta de un veterano matador que organizaba festejos en plazas pequeñas y que salía ocasionalmente de su retiro para completar un cartel dada la fama ganada entre los coletas de no cumplir con los pagos aduciendo una y mil triquiñuelas, a sabiendas de esto su alternante le exigió el pago antes de partir plaza entregándole un sobre ya casi para liarse el capote de paseo, por lo que el demandante no alcanzó a comprobar la cantidad, al lidiarse el cuarto toro notó la ausencia del empresario torero, lo que le dio mala espina pidiendo a quien lo asistía que contara la cantidad la cual llevaba medio estocada, por lo que trato de abandonar la lidia, lo cual no le fue permitido por los aficionados, mientras el empresario torero ya estaba en carretera.

LAS EFEMÉRIDES

En un día como hoy de 1895 nace en Gelves, Sevilla el llamado Rey de los toreros José Gómez “Gallito”, en 1887 debut de la ganadería de Santín en la Plaza Colón de la Cd. de México obteniendo su cartel, en 1932 debuta el Maestro Silverio Pérez en la Plaza Paseo Nuevo de la Cd. de Puebla, en 1945 nace en Chihuahua el rejoneador y ganadero Rubén Acosta, en 1952 nace en León, Guanajuato el ganadero de San José de Buenavista José Francisco Aranda, en 1960 Juan Silveti corta el rabo a “Esclavino” de La Punta en la México, en 1963 Nicolás González Jáuregui funda la ganadería de Xajay de González Jáuregui, en 1977 fallece en León, Guanajuato Filiberto Guerra, fundador del bar r “Panteón taurino” en esa ciudad, en 1988 fallece en Madrid el Maestro Domingo Ortega ocho años más tarde fallece en Sotogrande, Cádiz Luis Miguel Dominguín ¡Hasta la próxima y nos vemos en Lerdo!

Jorge Mario Galván Zermeño