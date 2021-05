Nuestros aletargados subagentes, aburridos de las grises campañas electorales en curso, como que despertaron de su modorra luego de que los ediles de oposición en la Administración municipal de Torreón se tomaran de la mano como mejores amigos y tanto los fugitivos del PAN (ahora luisfernandistas) como los morenos se apersonaron en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para denunciar un presunto desvío de recursos del Ayuntamiento de Torreón. Dicen los indiscretos subagentes que denunciaron el caso de los 12 millones de pesillos utilizados, sin aprobación del Cabildo dentro del Presupuesto de Egresos 2021, por lo tanto presuntamente ilegal, dizque para apoyar económicamente por causa de la contingencia sanitaria de COVID a cientos de familias vulnerables por medio de tarjetas con clave interbancaria.

Según explicaron los regidores, en su acto de campaña el alcalde con licencia y ahora demandado Jorge Zermeño no entregó los recursos el año pasado cuando el funesto coronavirus pegó con todo. Con el sospechosismo de por medio, porque la ayuda se pretende brindar en plenas campañas electorales, será interesante ver si ahora sí se pone a trabajar Esteban Sánchez Cabello, fiscal de Atención a Delitos Electorales en Coahuila, pues son ya 36 incidencias de supuestos delitos electorales las que se han cometido hasta la fecha, principalmente por reparto de despensas. Denuncias entre las que destaca el caso de la candidata a la alcaldía de Múzquiz por Morena, Tania Flores Guerra, quien, a decir de las lenguas viperinas, se ha dedicado a "exprimir" a los empresarios de su región para que le apoyen en la campaña, pese a que la Comisión Federal de Electricidad de Bartlett la benefició a ella y a su familia con la compra sin licitación de 2 millones de toneladas de carbón, algo así como 214 milloncillos para sus empresas. Y esto apenas comienza. Así son las campañas, se trata de echarle lodo a todo lo que se mueva.

Por cierto, en esta ocasión no participaron en el berrinche colectivo los regidores de la oficiosa bancada priista, luego de que el "góber" rijoso y epidemiólogo de la provincia de Coahuila, Miguel Riquelme, les diera un buen regaño por andar haciéndoles gordo el caldo a los de Morena, y les dijo que mejor se pusieran a trabajar, aunque fuera con motivo de las campañas, ya que después de dos años de vacaciones han pasado por la administración con más pena que gloria.

**************

Aunque tiene varias "ollas en la lumbre", el que se descolgó hacia la zona fronteriza de Piedras Negras y Acuña para asistir a una reunión binacional con autoridades estadounidenses a fin de echarle una revisada al tema de seguridad y los cruces fronterizos fue el "góber" Miguel Riquelme, quien se puso en modo sheriff, con las autoridades texanas, para revisar el flujo de transporte comercial y las acciones diversas para afianzar la estrategia binacional "Se Busca", implantada el año pasado entre Texas y Coahuila para combatir la delincuencia y el crimen transnacional. De pasada, don Miguel "presumió" la infraestructura de seguridad con los cuarteles y los libramientos del Corredor Económico del Norte que empezarán a construirse, aunque no aseguró la fecha de entrega luego de acordarse de que puso al frente de esa cartera al más tardado de todos los secretarios en la historia de la provincia, Gerardo Berlanga Gotés, quien se fue sin entregar el Tortubús… Digo, Metrobús. Como que ya hay visos de que está cercana la fecha de apertura de las fronteras, dicen algunos, pero hay otros que lo siguen poniendo en duda, aduciendo que la gripe española duró tres años el siglo pasado y que para allá vamos con esta mentada gripe. No desaprovechó su visita por aquellas regiones para seguir apapachando a los grillos del sector magisterial, que ya tienen próxima la celebración de su día, aunque lo más seguro es que no habrá rifas de carros y viajes como antaño, "por la pandemia", claro.

**************

Y ya entrado en gastos, como dicen que "más vale prevenir que lamentar", a propósito del accidente ocurrido en la línea 12 del metro de la CDMX, con su trágico saldo de muertos y heridos, el gobernador ni tardo ni perezoso puso a trabajar al recién nombrado jefazo de Infraestructura en la provincia, Miguel Algara de Olmos, para que con lupa revisara una por una las condiciones en las que se encuentran los puentes vehiculares y sobre todo las pocas obras que hizo su antecesor, Gerardo Berlanga. Coahuila ya tuvo la experiencia de un puente superior, el DVR, que debido a las fallas estructurales que presentó tuvo que ser derribado con explosivos, luego de la caída de vehículos, en los que hubo pérdida de vidas humanas. Otro más, también en esta provincia, fue el Paso Elevado Villa Florida, al que se le vencieron las trabes y estuvo a punto de colapsar, pero gracias a la detección oportuna se logró reconstruir.

**************

Nuestros subagentes, infiltrados en las llamadas redes "Simpatías" del ex "hooligan" panista convertido a Morena, Luis Fernando Salazar Fernández, nos platican que ya en modo obsesión el que se promueve como el "Chico de Barrio" recibió un nuevo revés del oneroso y poco productivo Instituto Electoral de Coahuila, porque requirió formar parte de la lista de regidores de la planilla registrada junto con su papá, Luis Fernando Salazar Woolfolk, el "Juanito" lagunero para la alcaldía de Torreón, pero como edil plurinominal. Debido a que no le resultó esta argucia, importó desde la "capirucha" del esmog un grupo de asesores y supuestos operadores, de esos que dicen saber de todas… Todos cobran caro, no garantizan resultados, pero les gusta la "propaganda negra". Lo primero que le dijeron fue que como ya trae el tiempo encima se ostentara como candidato, hablara, prometiera y abrazara a las mujeres de las colonias como si fuera candidato. Los consejeros "chilangos" le recomendaron además que a partir de esta semana, porque ya es el segundo y último mes de las campañas, deberá dejarse ver más por los cruceros vehiculares transitados y visitar una colonia proletaria para subirlo al "Feis". No importa que su papá, que es el candidato registrado, se la pase tranquilamente en su fresco despacho y los que se ostentan como las bases "morenistas" sigan trinando de coraje porque ni los pelan.

Hablando de oportunismo electoral y de partidos políticos que hacen de todo por permanecer sangrando al erario, nuestros subagentes, disfrazados de magistrados, nos reportan el estado de desgracia en que cayó Lenin Pérez Rivera, quien durante años ha alquilado a la UDC al mejor postor. No solo se le "cayó" la candidatura para reelegirse como diputado federal por Morena para el Distrito 01, sino que ante tantos errores legales cometidos se perfila para que su negocio… Perdón, la UDC pierda el registro estatal. La Sala Regional del TEPJF le cortó las alas al declararlo inelegible, ya que actualmente es diputado federal por el PAN y no se desvinculó de ese partido antes de colgarse de la liana del otro. En este tipo de deslealtades cualquier semejanza con otros municipios donde reina el "chapulineo", como regidores del PAN que se brincan a Morena, es mera coincidencia.

**************

La que tiene mucho que agradecer a la nómina que invierte en sus asesores es la senadora morenista Margarita Valdez Martínez, ya que le ayudaron a desdecirse de su opinión de que "no descartaba mano negra" en el accidente del Metro en la Ciudad de México. La respuesta que dio ante la incómoda prensa en la Hermana República de Gómez Palacio causó revuelo, por lo que al día siguiente tuvo que mandar un comunicado donde señaló que se habían malinterpretado sus palabras, y rechazó que pretendiera frivolizar la tragedia que enluta al país, por lo que ofreció disculpas "a quienes no coinciden con la posibilidad de que haya existido un acto premeditado". A propósito de dimes y diretes, quien dejó su cargo hace un mes como recaudador de rentas de Gómez Palacio por "motivos personales" fue Ismael Sánchez Galindo, quien argumentó que su decisión se debió a que "se cumplían ciclos", pero ahora salió a relucir que esos "ciclos" son porque está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción; sin embargo, el exfuncionario ha salido a decir que aún es parte de la Secretaría de Finanzas del Estado, por lo menos en las inestables redes sociales, esto para librarse de toda culpa, pero, de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de sistemas caídos, lo invitaron a salir de la Administración por la averiguación sobre el asunto de quitar placas a unos taxistas para dárselas a otros.