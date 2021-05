Como empezar a ordenar los pensamientos y sobre todo los sentimientos que me genera cuando tengo que hablar de mis orígenes y de la nación en donde he crecido y vivido en estos 35 años.

Hace algunos días visité el país americano en donde fui de visita y a vacacionar con algunos familiares que radican allá. Desde que inicio el viaje fue una travesía tan difícil ya que ahora con esta actual pandemia todo se ha vuelto muy complicado y delicado, así que si tan difícil era cruzar anteriormente ahora fue mayor el esfuerzo, porque había que presentar prueba de COVID con vigencia a 3 días antes del vuelo, certificada y firmada por un laboratorio, teníamos que llenar cuestionario de salud en línea y físico, la aerolínea pedía especial marca de cubrebocas, tener que llenar una ficha de síntomas y que aun llenándola te volvían a preguntar lo mismo en cada puerta de acceso, toma de temperatura, gel antibacterial y todo lo que de costumbre se necesita.

Estuvimos un día entero tomando vuelos en diferentes aeropuertos para poder llegar a nuestro destino, y cuando por fin al llegamos a la ciudad y empezamos a ver a los familiares que desde hace muchísimo tiempo no veíamos puedo decir que todo valió la pena.

Se llego el día de empezar a turistear en diferentes lugares y puedo confirmar que estoy sorprendida por que a cada rincón que nos llevaron estaba mi México presente de una u otra forma, y de cierto modo en algunos lugares podría decir que me sentía más en México que en el propio país gringo.

Pero debo comentar que hubo un lugar en especial que me hizo reflexionar y sobre todo valorar lo que mis raíces valen, era un pueblo totalmente dedicado al turismo que se enfocaba en el ocio de la buena comida, de la práctica del ciclismo y caminata, ese lugar tan único en color, clima, color y hasta su olor me tenía anonadada. Ya al termino de nuestro día nos hospedamos en un departamento para descansar y al día siguiente poder seguir recorriendo las calles, entrada la noche en ese lugar pudimos observar en su esplendor el cielo y las estrellas y cuando estábamos en la tranquilidad a lo lejos pudimos escuchar música mexicana, pero lo impresionante no era escucharla, si no saber que entre esa música había gente americana con ese acento y esa mala pronunciación mezclando todo con cierto sentimiento.

Al día siguiente en el pueblo, Sedona, Arizona, empezamos a caminar más entre sus calles y puedo decir que me fui asombrando cada vez más. A diferencia de otros lugares visitados el 90% de la población y el turismo era americano, pero había muchísimos lugares vendiendo comida mexicana, había tiendas con artesianas mexicanas que venden a lo loco y aun precio aún más loco, había música afuera de las calles tan mexicana que yo escucho en mi México y que Aquí la mayoría de la gente de nivel económico alto diría que era una “nacada”. Las casas y departamentos que pudimos observar tenían tantos detalles pintorescos y auténticos mexicanos. Y que puedo decir de la gente que se daba cuenta que éramos mexicanas y se mostraban con un asombro y un trato muy amable. Empecé a sentir nostalgia por que en mi México hay tantos lugares tan pequeños donde grandes cocineros con ese delicioso sazón tan auténtico y peculiar con sabor a México no tienen el apoyo ni el empuje ciudadano y empresarial para lograr sacar adelante su pequeña fondita o restaurante, nuestra misma sociedad le hacemos el “feo” si no es un lugar con nombre e instalaciones elegantes o simplemente si no está de moda ir. Hemos adoptado un estilo de música que no es nuestro y que no nos representa, hemos dejado el mariachi que enchina la piel, la banda y aquellas melodías románticas que hablaban de historias comunes y corrientes que nos hacían suspirar y recordar bellos momentos, pero ahora solo “perrear” está de moda. Olvidamos valorar el arte de tantos paisanos, regateamos precios, y ni se diga que hoy el ser muy artesanal no está de moda, preferimos vestir marcas que nos den prestigio olvidando el color, brillo y magia que se hacen de nuestros recursos y materiales que se dan aquí en nuestro México.

Quiero aclarar que yo solo soy una simple y común mujer, sin demasiado culto informativo, pero soy una persona que le gusta expresar lo que siente su corazón, y puedo decir que a mi México no le hace falta casi nada, tenemos tantos lugares hermosos y únicos, tenemos una diversidad de platillos exquisitos, tenemos música bella, tenemos recursos y materiales, tenemos grandes artesanos, tenemos gente maravillosa y apasionada. Pero lo que nos hace tanta falta se llama cultura. No sabemos valorar y respetar a nuestros semejantes, las calles y los recursos naturales, nos ha ganado el tratar de ser imitadores de otras costumbres y tradiciones por querer estar de moda, nos hemos pisoteado entre nosotros por querer lograr mucho sin esforzarte demasiado y escalar más rápido. Nos falta amarnos, respetarnos y ayudarnos más. Nos falta creernos que somos una potencia con tanto ingenio que pocas veces por el gobierno es impulsado, nos hace falta no olvidar que nuestras raíces son únicas y maravillosas.

A mi regreso no hubo ninguna restricción en la frontera, aquí no había que mostrar pruebas de COVID, no había toma de temperatura, no hubo cuestionarios, no había que dar explicación de nada. Solo hubo una cosa antes de cruzar y que me sigue dejando con el coraje de poder transmitir que podemos ser mejores, un oficial mexicano nos dijo cuando avanzábamos, ‘’vienen muy cargadas de maletas’’ nomas prepare su “mochecito” y sin problema pasa.

Bienvenida a mi México que le duele la ausencia de buenas costumbres y en donde la mayoría solo se siente orgulloso de sus orígenes el día 15 de septiembre.

Yo te invito a que reflexiones que tipo de mexicano eres, a que sumemos mejores costumbres y a seguir con nuestras tradiciones, a que hagamos de nuestros hijos mejores mexicanos para lograr tener un mejor país con oportunidades para todos. Vibremos positivo, vibremos fuerte hacia un mejor futuro.

Y que nunca se acabe nuestro !!!viva México ca….!!! Solo un grito, pero lleno de sentimiento mexicano.

