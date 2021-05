Jóvenes apedrean a elefantes y ahora están siendo investigados

El suceso fue grabado cerca de la ciudad de Tirupur, India, cuando tres jóvenes adultos fueron grabados persiguiendo y apedreando a tres elefantes, de los cuales uno de ellos era un infante, luego de que se los encontraron mientras cuidaban de su ganado.

En los videos, dos de los jóvenes aparecen acercándose a los elefantes para luego arrojarles piedras, actos que provocaron que los grandes mamíferos enfurecieran y los persiguieran. En algunos videos se escucha a los elefantes barritar ante las acciones de los hombres, quienes sólo reían mientras huían de ellos.

Luego de que los videos que uno de los involucrados grabó se difundieron en redes sociales, las autoridades lograron identificar a los responsables y ahora están bajo investigación, reveló el portal Indian Express.

A few men shot the videos from the ground as well as from tree tops while others tortured at least three elephants including a calf. pic.twitter.com/3vuDMINXFx