Dos mujeres asiáticas fueron apuñaladas mientras esperaban el transporte público

El ataque ocurrió en San Francisco, California, cuando un hombre se acercó a las dos mujeres, de 65 y 85 años de edad, que estaban esperando la llegada de un autobús y las apuñaló con un cuchillo hasta que un testigo intervino y enfrentó al perpetrador, quien se retiró de la escena con tranquilidad.

Las autoridades locales lograron arrestar al responsable, identificado como Patrick Thompson, de 54 años, momentos después y se le imputó el cargo de intento de homicidio, reveló el New York Post.

Ambas víctimas recibieron atención médica en un hospital y una de ellas, identificada como Chui Fong, fue apuñalada con tanta fuerza que el mango del cuchillo se rompió y la navaja permaneció en su cuerpo hasta que los paramédicos la retiraron.

