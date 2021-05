Dominancia

Nuevamente habrá final inglesa en la Champions League. El próximo sábado 29 de mayo, Chelsea y Manchester City saltarán al campo buscando hacer historia en Europa. Unos días antes, el miércoles 26, el Villarreal y Manchester United buscarán lo propio, pero por Europa League.

Luego del dominio que significó el futbol español durante la década anterior, parece que ahora los ingleses levantan la mano. A mi parecer, si bien los cruces de equipos de distintos países, en competición europea, son un parámetro para ver quién gana más, ello no determina qué liga es mejor.

Claro, podemos alegar que en la mejor liga deberían estar los mejores jugadores: ejemplo con los Clásicos españoles protagonizados por Cristiano y Messi, añadido al nivel de futbolistas como Xavi, Iniesta, Ramos o Modric. Sin embargo, dos o tres equipos tan superiores al resto no me bastan para dar un veredicto.

Por supuesto que los Real Madrid – Barcelona han sido, son y serán punto y aparte. Y no porque haya estado Ronaldinho, esté Lionel o vaya estar Fati, sino por lo que significa el partido en sí. Ahora, también como aficionado y consumidor, me agrada la idea de tener un menú más amplio para disfrutar cada jornada, y eso no solo te lo da el “Big Six”, sino gratas sorpresas como el Leicester, West Ham o Wolverhampton, por mencionar algunos casos en particular.

Pero centrándonos exclusivamente en las finales europeas que se definieron, hay que recalcar el antecedente reciente que tienen los clubes de la Premier en ellas. Este año será City y Chelsea, en 2019 fue LiverpoolSpurs en Champions, y Chelsea-Arsenal en Europa. Un año atrás, repitieron los Reds por la Orejona, pero ante el Real Madrid. En el 2017 el United ganó la llamada Copa UEFA al Ajax y un año antes, nuevamente los de Anfield la disputaban ante Sevilla.

Si nos fuéramos más atrás, en el 2008 recordaremos aquellos penales en Moscú entre Red Devils y Blues.

SEGUNDO TIEMPO

Por octava ocasión, dos equipos de la misma liga se enfrentarán en la Final de la Champions League. La primera ocasión que sucedió fue en el 2000, con el Real Madrid-Valencia, en el 2003 Milán y Juventus también protagonizarían una. La primera de los ingleses fue en 2008, con el United-Chelsea, en 2013 Dortmund y Bayern se enfrentarían en Wembley, 2014 encontraría al derbi madrileño y repetiría en 2016. Para 2019 Spurs y Reds se verían las caras en una de las finales más aburridas, para mi gusto. Y este año City llega por primera vez al partido decisivo por la ‘orejona’, enfrentando al Chelsea de Tuchel. Son tres la Premier, tres para La Liga, una para los italianos y otra más para los alemanes.

También hay que hablar del regreso de Guardiola a una Final de Champions. Recordemos que hace una década disputó la última, dirigiendo al Barcelona y enfrentando al Manchester United en Wembley. Desde ahí, a la fecha, en cuatro ocasiones se quedaría en semifinales (tres de ellas con el Bayern y una más con el Barça) y en el resto de oportunidades fracasaría con el City quedándose en octavos una vez y tres veces más en cuartos. Sí, el dinero habrá influido bastante para traer buenos jugadores, pero no queda duda de que a donde va, Pep deja una huella imborrable por su estilo de juego. Esta será su tercera final, quedando a una de meterse a la lista de entrenadores con más finales disputadas en Champions League, al lado de nombres como Carlo Ancelotti, Alex Ferguson, Marcello Lippi, Miguel Muñoz o Helenio Herrera.

Por otro lado, Tuchel y su equipo tienen una oportunidad inmejorable.

Casi seguro que ningún aficionado del Chelsea creería que en este mes su equipo estaría a un pasito de llevar el máximo título a nivel de clubes para sus vitrinas. Y lo han hecho bien con Tuchel. Aquí hablamos en su momento del pésimo momento que atravesaban con Lampard, pero lo cierto es que el entrenador alemán supo revertir la situación con un futbol que pasa sobre todo en la recuperación de Kanté, en los trazos largos de Jorginho y en la velocidad de Werner. Esperemos que sea un encuentro atractivo y que no nos deje un mal sabor de boca como aquel Liverpool-Tottenham.

TIEMPO EXTRA

También, ayer se cumplieron 12 años de lo que es considerado por muchos como el “robo más grande en la historia del futbol”: el Chelsea-Barcelona que terminaría por protagonizar Andrés Iniesta con ese golazo sobre la hora.

Oscar Parra Silva // [email protected]