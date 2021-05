Senador de EUA participa en videoconferencia mientras conduce

Lo curioso es que ese mismo día las autoridades del estado de Ohio presentaban un proyecto para aplicar nuevas sanciones a quienes conduzcan usando el celular.

En las imágenes compartidas puede verse al republicano Andrew Brenner, senador de la ciudad de Delaware, participando en una videoconferencia de la Junta de Control local, que se llevó a cabo el pasado 3 de mayo, sentado en su auto pero usando un fondo de pantalla que emula una casa. Durante el clip además, Brenner nunca mira directo a la cámara, sino que está volteando de un lado a otro, pendiente del tránsito mientras maneja.

“No estaba distraído. Estaba prestando atención a la conducción y escuchando", dijo Brenner, quien intentó justificarse mencionando que tuvo dos reuniones consecutivas en lugares separados. Agregó que había participado en ‘numerosas llamadas mientras manejaba’. “Llamadas telefónicas en su mayoría, pero en videollamadas no estoy prestando atención al video. Para mí es como una llamada telefónica. Estaba usando el cinturón de seguridad y prestando atención al camino", agregó el senador, recoge la agencia Ruptly.

This Ohio State Senator thought he was slick, using a Zoom background of his home office while driving... debating a bill for harsher penalties for distracted driving https://t.co/XfangsLaHX pic.twitter.com/r55ti7bsma