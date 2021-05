Inicia encuentro virtual de AMLO y Kamala Harris

Según se tiene previsto, el tema central será la migración, sobre lo cual López Obrador destacó previamente que valora que desde Estados Unidos se busca "trabajar juntos" para "atender las causas, que no se resuelve el problema con medidas coercitivas y que hay que promover el desarrollo en Guatemala, en Honduras, el Salvador y en el sur de México".

The @VP holds a bilateral meeting with President López Obrador of Mexico , whom she’ll soon meet in person when she travels to Mexico on June 8 pic.twitter.com/SwQCR12DYU