Creyó que su lavavajillas era falso y se hace viral al darse cuenta que no

"Estoy conmocionado. Llevo dos años viviendo en este apartamento y hasta hoy no he descubierto que tiene lavavajillas. Pensaba que era un falso armario. He desperdiciado días de mi vida lavando los platos", escribió Hale en su cuenta de Twitter.

La historia ha causado risa y es que Hale acompaña con fotografías del estante de su cocina, cerrado y luego abierto, mostrando el lavavajillas. Luego de que varios internautas sugirieran que quizá Hale sólo bromeaba, él respondió: "Una cantidad notable de hombres (todos son hombres) dicen que es mentira. Me halaga que tengan tan buen concepto de mí".

I am in shock. Lived in this flat for 2 years and only just discovered TODAY it has a dishwasher. I thought it was a fake cupboard I've wasted days of my life washing up pic.twitter.com/uiA0tyb7hZ