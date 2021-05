Mascota le provoca un susto a su dueña al destrozar el sofá y la puerta

Vickie Shelton, de 51 años, creyó que ladrones habían entrado a su casa cuando llegó a su hogar y encontró el sofá destruido. Para su sorpresa, no era obra de ningún delincuente, el responsable de los destrozos había sido su perro, Bo, de dos años.

“Bo duerme mucho en el sofá, ese es definitivamente su dominio”, cuenta Shelton, que vive en Benton, Tennessee, en Estados Unidos.

“Estaba en el trabajo y recibía alertas de la cámara de mi mascota de que algo estaba pasando, pero pensé que solo era Bo siendo Bo. Nunca en un millón de años pensé que estaba destruyendo mi sofá. Una vez que llegué a la sala de estar, vi el sofá. Mi primer pensamiento fue que me habían robado o era un acto de vandalismo. Pero luego vi la televisión en la pared y pensé, bueno, ¿por qué iban a romper el sofá y dejar la televisión? Bo entonces se sienta en medio del lío, meneando la cola. Estaba muy feliz consigo mismo. Ahí fue cuando todo hizo clic. No lo podía creer”, agrega Vickie, quien comenta que apenas había comprado ese sofá.

Al siguiente día, para evitar más daños, encerró a Bo en la habitación de su hijo. Bo sin embargo, mordió y rompió la puerta.

“Cuando llegué a casa del trabajo, él estaba en la puerta. Pensé 'oh no, esto no puede ser bueno'. Había un agujero enorme en la puerta de mi hijo; se había abierto camino a mordiscos”. Vickie llevó a su mascota al veterinario, que diagnosticó a Bo con ansiedad por separación severa, para lo que le recetaron medicamento.