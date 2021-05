Madre graba el encuentro entre un tiburón y su hija

Sheri Gouveia grababa a su hija Anela Rezentes en una playa de Hawái, cuando la pequeña de 6 años de repente salió del agua corriendo y dijo que había un tiburón.

“Cuando salió del agua, estaba histérica. Yo estaba como, 'oh, Dios mío'. Corrí y lo estaba buscando, pero no podía verlo. No me di cuenta de que en realidad era un tiburón. Eso es lo que me sorprendió”, dijo Gouveia a la cadena KHON-TV.

Fue hasta después que la madre revisó su grabación, que notó en el clip en efecto la presencia del animal, nadando muy cerca de su hija.

Expertos dicen que parece tratarse de un tiburón punta negra, una especie conocida por cazar peces en aguas poco profundas. Dijeron que la niña probablemente no estaba en peligro, recoge la agencia UPI.