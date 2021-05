Mujer reportada desaparecida es encontrada viviendo en una casa de campaña

Según las autoridades, la mujer habría vivido todo este tiempo voluntariamente en una casa de campaña y se habría alimentado de hierba y musgos, tomando agua de un río cercano.

Spencer Cannon, sargento sheriff del condado de Utah, declaró que la mujer de 47 años “perdió una cantidad significativa de peso y estaba débil".

Fue encontrada luego de que Cannon registrara el área de Diamond Fork con un dron que se estrelló en la zona. Al buscarlo, dio con la casa de campaña que parecía abandonada.

La mujer fue trasladada al hospital, aunque se desconoce qué pasará con ella después. "Ahora creemos que a sabiendas eligió permanecer en esa área desde noviembre de 2020", señalaron las autoridades, agregando que "no hizo nada en contra de la ley".

