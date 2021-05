Captan cadena de luces en el cielo de Arizona

La noche del miércoles habitantes de Arizona, EUA, se vieron desconcertados ante la presencia de una cadena de luces que surcaba el cielo, hecho que no tardó en llegar a redes sociales y generar diversas especulaciones.

Internautas se encargaron de difundir fotografías y videos que mostraban al 'extraño fenómeno' en el cielo nocturno, el cual también, según reportes de usuarios, pudo verse desde otros puntos del país como Las Vegas.

Las imágenes dieron pie a teorías sobre Ovnis, entre el público en la red.

So uhh anyone in Arizona see these lights about 10 mins ago?? #ufo pic.twitter.com/3fWGYblZZO — Austin Mañana (@BustinArown269) May 6, 2021

Strange light formation over Pasadena just now. Drones? Several dozen lights traveling int a perfect line. pic.twitter.com/5pX42kwNBS — Christian LeGuilloux (@leguilloux) May 6, 2021

Sin embargo, aquellas luces no eran otra cosa más que satélites de SpaceX de la empresa de Elon Musk, Starlink, según lo dio a conocer el meteorólogo Jorge Torres de ABC15 Arizona.

Did you see those mysterious lights in the Arizona skies tonight? Check out these photos taken by many of our viewers! https://t.co/nJEtdrWa76 pic.twitter.com/FBfbtat0I2 — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) May 6, 2021