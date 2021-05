Félix Torres asegura que la concentración será la clave

Para el zaguero ecuatoriano de Santos Laguna, Félix Torres, ante los Gallos Blancos no debe cometerse el más mínimo error, por lo que consideró que la concentración será clave para poder avanzar a la liguilla de la Liga MX.

Y es que el central dijo que ha llegado el momento de resaltar la buena defensiva con la que cuentan los Guerreros ante el Querétaro para salir airosos del repechaje.

En 17 encuentros de la campaña regular, los albiverdes apenas recibieron 13 goles, convirtiéndose en una de las mejores murallas defensivas del Guardianes 2021, aunque también hará falta que la ofensiva despierte, luego de irse en blanco en los dos últimos choques.

"La concentración será clave", indicó Torres Caicedo que además comentó de la delantera santista: "son jóvenes, no hemos podido concretar, pero en la semana tendremos mucho trabajo para abatir eso".

Manifestó que en casa, además de estar atentos a cada jugada, también lo harán del rival, al que estudiarán bastante bien para poder ganar el partido.

Al mismo tiempo advirtió que cuando ensayas y el rival te anota en esa jugada estudiada, quiere decir que falta concentración, lo cual será imperdonable en esta fase de la reclasificación.

"Lo más importante ahora es la localía de nuestra casa, aprovechemos que en casa nadie se puede llevar puntos, que es algo importante para nosotros", acotó.

15 PARTIDOS jugó Félix Torres en el Guardianes 2021, el zaguero ecuatoriano marcó un tanto.

No quiso ahondar mucho en la eliminación de los Guerreros en el pasado torneo en la misma instancia, ya que tienen una nueva oportunidad, que necesitan aprovechar al máximo y así avanzar a los cuartos de final.

"Creo que nos merecíamos los cuartos (de final) pero en el futbol así pasa, estamos preparados para un repechaje y no dejaremos pasar estas ocasiones, con las mejores ganas y deseos de pasar, dar la vida por estar allá, en la fiesta grande", apuntó.

Félix expresó que es el deseo y lo que todos quieren, avanzar a la siguiente etapa, ya que así lo sienten, debido a lo realizado durante toda la campaña regular.

Acerca de su rendimiento individual confesó: "Me he sentido muy bien, creo que las críticas como hayan sido, me han fortalecido y me he convertido en una persona más madura".

Resaltó que los años pasan y va aprendiendo. "Creo que el futbol está lleno de errores, me costó mucho adaptarme, pero gracias a Dios estoy muy bien y en el equipo se están haciendo bien las cosas, donde el compañerismo fue fundamental, porqué también al principio eso fue lo que me costó", finalizó.