La poesía como ensayo en la vida

Con una colección de poemas redactados en los últimos treinta años, el profesor Rafael Aguilar Cortés presentará el sábado 8 de mayo su libro Ensayando Rimas (2021), publicado por Cravioto Editores. La cita será a partir de las 18:00 horas en Juárez 130 b.

Rafael Aguilar Cortés es originario de Francisco I. Madero, Coahuila y tiene más de 50 años dedicados a la pedagogía.

Ensayando Rimas es una obra que contiene 56 poemas, aunque el profesor Aguilar prefiere llamarlos "rimas", porque considera que la poesía es aquello que subyace en la conciencia, que existe pero que no se ve o no es posible expresarla. "Y dicen que no es importante la rima ni el metro ni el ritmo ni la estrofa. No es importante, pero es su mejor vestido, es la mejor manera de presentar".

Los temas que se abordan en esta publicación van desde las raíces, la escuela, la familia, reflexiones didácticas que se aproximan a un sentido pedagógico de la vida, consejos y aspectos románticos.

Fue hace más de 40 años cuando Aguilar Cortés se percató de su buena escritura. "Como en los años ochenta, concursé en los Juegos Florales de la Feria Regional de Río Grande, Zacatecas, ahí trabajaba en un CBTA. Y me dieron el primer lugar con una posición en verso. El asunto era cantar a Zacatecas, al estado. Entonces escribí Mosaico zacatecano, y con ese trabajo me dieron el primer lugar. Al año siguiente, con otro trabajo libre llamado El sueño del mexica, volví a ganar. Entonces, pensé que sí había algo que otros tomaban en serio y que pensé que valdría la pena. Eso me llevó a seguir escribiendo con más frecuencia y empecé a acumular notas".

Un grupo de amigos escritores de Madero lo instó a que publicara sus obras, así que se lanzó un primer libro bajo el sello de un colectivo. "Éramos como nueve autores y lo publicamos en Madero hace cinco años. Yo me quedé como con veinte o treinta textos guardados ahí, entonces ellos sabían que los tenía y me dicen: '¡Publica! Publícalo todo tú'. Entonces fue la idea de sacar esto y ese es el motivo de estar aquí ".

El profesor Aguilar señala una dimensión que subyace en el ser humano, una que no brindan los sentidos, pero que se puede expresar a veces sobre el papel. Más que por los sentimientos, el autor se inclina por las emociones, pues se dice que toda la conducta humana es altamente emotiva.

"Es lo que nos mueve, nos impulsa a la actividad y a la acción. Y yo siempre he considerado que la gente lee cuando está contenta, cuando está feliz, lee, está satisfecha. Y que el que escribe es porque aún piensa que tiene cosas qué decir, qué escribir para que en el tiempo sus hijos o sus nietos se enteren quién era su familiar, su raíz, los amigos y la comunidad a la que pertenecemos. Básicamente ese es un impulso primario de todo ser humano. Se dice que vivir es escribir sin usar la goma de borrar. No hay tiempo, no hay tiempo para regresar".

Así mismo cita al filósofo español Fernando Savater: "La cultura es lo que el hombre añade al hombre". Aguilar continua sus reflexiones y menciona que desde la propia perspectiva se suele pensar que escribir y publicar un libro es brindarle un obsequio a esa comunidad con la que el individuo se define, integra e identifica. "Pienso de esa manera y eso es lo que nos lleva a escribir, casi, casi, por motivos familiares".

Por último, menciona que el libro le ha dejado la sensación de como lector de poesía, tiene la obligación de no parecerse a ningún poeta.

"Esa es mi principal satisfacción. No me quiero parecer al bravo o al valiente Díaz Mirón, tampoco al romántico y místico Amado Nervo, al popular López Velarde o al enamorado Manuel Acuña. No quiero, no quiero parecerme a ellos, quiero ser yo. Aunque ya loa haya leído y me haya fijado como lo hacían y provocaran que me enamorara del verso, de la poesía, quiero ser yo. Y cuando tengo una idea o una sensación, como cuando están las yemitas en un árbol, hinchándose para brotar ahí por febrero o marzo, como que es un llamado: '¡Ya llegué otra vez! ¡Ya dejé de dormir! ¡Aquí estoy! Ahora te toca cuidarme, ponme agüita, ya llegué contigo otra vez y renuevo tu esperanza'. Para mí eso es un mensaje digno de que se quede plasmado en un papel.