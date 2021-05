Velan a Nancy Lezama, víctima del colapso de la Línea 12 del Metro de CDMX

La tarde de este miércoles, familiares y amigos de Nancy Lezama, víctima del colapso de la Línea 12 del Metro, velaron su cuerpo en la casa donde vivía. El cuerpo de Nancy, de 22 años, descansa en un féretro de madera color café en el que encima sus familiares colocaron su foto. Una corona de flores, ramos y veladoras fueron colocados alrededor de su ataúd.

Al entregarle el cuerpo de su hija, el padre de Nancy fue notificado por un empleado de una funeraria que no podría trasladar a Nancy debido a que habían demorado en entregarle el cadáver, y que por tal motivo había perdido su lugar. Luego de la negativa, Nancy por fin llegó a su casa donde es velada por familiares y amigos. Nancy viajaba junto con su hermana Tania en uno de los vagones que se desplomaron en el tramo de la estación Olivos. Regresaba de haber cenado con su novio, quien la acompañó hasta el Metro y esperaba el mensaje de Nancy para saber que ya había llegado a su destino, pero eso nunca pasó.

Tras enterarse de la tragedia ocurrida en el metro, familiares de la joven trataron de comunicarse con ella y con su hermana, pero al no obtener respuesta, salieron en su búsqueda. Tania fue hospitalizada en el hospital de Xoco con el diagnóstico de no volver a caminar; de Nancy no se tenía noticias, hasta que luego de buscar en los hospitales donde son atendidos los heridos por el percance, la noticia de que la joven se encontraba entre los fallecidos llegó a sus familiares. El cuerpo de Nancy fue entregado a sus familiares 24 horas después del siniestro que cobró la vida de hasta ahora 25 personas, según el registro de la Fiscalía General de Justicia.

"Buscamos en todos los hospitales. Por culpa de un gobierno fallido, perdimos a Nancy. (Era) tanto el cinismo de esta gente, que ni siquiera nos ayudaron a buscarla, no nos preguntaban ni cómo iba vestida", dijo la mamá de Enrique, novio de Nancy. Dan de alta a víctimas de colapso en Línea 12 La titular de la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa, informó que ya fueron dadas de alta 31 personas que sufrieron lesiones tras el colapso de la Línea 12, por lo que hay 38 personas hospitalizadas. Asimismo, indicó que se sumó una persona más fallecida por este incidente, por lo que el número de decesos es de 25.