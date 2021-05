Me he convertido en una persona más madura: Félix Torres

El defensa central de los Guerreros, Félix Torres Caicedo, indicó que sigue creciendo como futbolista, asentándose cada día más con el cuadro albiverde.

"Me he sentido muy bien, creo que las críticas como hayan sido, me han fortalecido y me he convertido en una persona más madura" dijo la tarde de este miércoles, en conferencia virtual desde el TSM.

Destacó que los años pasan y va aprendiendo "creo que el futbol está lleno de errores, me costó mucho adaptarme, pero gracias a Dios estoy muy bien y en el equipo se están haciendo bien las cosas, donde el compañerismo fue fundamental, porqué también al principio eso fue lo que me costó".

Más información mañana en la edición impresa.