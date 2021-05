Tumba Tribunal Electoral candidatura de Lenin Pérez como diputado por Morena

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió declarar "inelegible" a Lenin Pérez Rivera, candidato a diputado federal de Morena.

Lo anterior, debido a "la prohibición constitucional de poder ser reelecto por el mismo partido que lo postuló".

Pérez Rivera, actual líder de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), fue candidato de Acción Nacional a diputado federal en 2018, perteneció al grupo parlamentario en San Lázaro, pero no se separó del partido ni de la bancada con lo que afectó su candidatura al estar prohibido en la Constitución tal "oportunismo electoral".

Se detalla que por "deslealtad partidista" pierde su candidatura y no podrá ser reelecto. Con esta derrota, Morena y Lenin no podrán competir en ese distrito por la diputación federal.

Esta derrota del líder del UDC se suma a la derrota legal de la coalición por Morena. Por no cumplir los requisitos legales, Lenin y su partido no solo perderán su registro estatal por no participar en estas elecciones municipales, sino que también no podrán competir para la diputación federal que antes había ganado por el PAN.