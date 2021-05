Auto embiste a motociclista y se estrella en el exterior de restaurante

El accidente ocurrió en Queens, Nueva York, Estados Unidos, cuando una mujer de 60 años que manejaba un Mercdes-Benz 2013 embistió a un motociclista de 37 años identificado como Xing Long Lin y luego procedió a estrellarse en el comedor exterior de un restaurante, hiriendo una mujer de 32 años.

Kevin Sales, el gerente del restaurante, declaró que de no haber sido por un poste de luz y un árbol, el auto hubiese llegado hasta el interior del restaurante, en donde había varios clientes sentados.

El motociclista perdió la vida a causa del accidente y hasta el momento ninguna persona ha sido arrestada debido las autoridades aún están investigando las causas del choque.

Surveillance video shows the moment a car crashes into an outdoor dining structure in Astoria Queens on Thursday evening. One person was killed in the crash. @CBSNewYork pic.twitter.com/Qxt9GiMP7T