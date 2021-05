Samuel García es el candidato de AMLO: Adrián de la Garza

Adrián de la Garza Santos, abanderado de la coalición Va Fuerte por Nuevo León (PRI-PRD) a la gubernatura del estado, afirmó que está claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador "está ayudando a su candidato, Samuel García", al criticar la tarjeta "Mujer Fuerte", con la que él ofrece entregar mil 500 pesos bimestrales a las mujeres que por su condición económica o social, requieran ese tipo de apoyos para sacar adelante a su familia y puedan incorporarse a la vida económica.

Al hacer uso de la palabra en un evento de campaña ante integrantes de la Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (Conasim), Adrián de la Garza se refirió al señalamiento que desde la conferencia Manañera, hizo el presidente López Obrador, sobre la mencionada tarjeta, pidiendo al INE y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que hagan su trabajo, para verificar si es cierto que el priista está ofreciendo el citado apoyo.

Al respecto, De la Garza expuso que no se trata de regalar dinero, sino de hacer una inversión social; es dinero que gasta el estado o el municipio a favor de gente que más lo necesita para que sea más productiva y se integre a la sociedad como población económicamente activa.

Hoy me lo criticaron por ahí, el presidente de la República, el programa Tarjeta Regia –que aplicó en su gestión como alcalde de Monterrey-, dijo el aspirante a la gubernatura por la alianza PRI-PRD, y agregó que se trata de un programa de apoyo y fortalecimiento a la mujer, "pero no es nada más regalar dinero, no es un regalo, es un reconocimiento al trabajo que hace la mujer en casa".

Expuso que con dicha tarjeta "lo que hacemos es conocer a la mujer que registramos, le damos seguimiento, y vemos qué tipo de apoyo necesita". Aseveró que mediante ese programa las beneficiarias tienen apoyo psicológico, jurídico y para poder iniciar un negocio.

Con el programa Tarjeta Regia, afirmó, las mujeres pueden marcar a un teléfono y consultar para arreglar problemas jurídicos. "Pero lo más importante de todo es cómo reintegras a la vida socialmente económica a muchas familias de Monterrey".

Aseveró que de 40 mil tarjetas Regia que se entregaron durante su gestión como alcalde, 27 mil mujeres iniciaron un negocio, "son microempresarias, les dimos un crédito, las acompañamos para que supieran cómo administrar su negocio, cómo darse de alta, y cómo fortalecer su negocio".

Gracias a dicho programa, expresó, "hoy hay 27 mil mujeres en la que pasaron de una condición en la que a veces no tenían o no completaban para comer, a una condición en la que ahora dan empleo, de una a diez personas; tenemos casos de mujeres que hacen tamales, comidas, cortan el pelo, y hay una mujer que ya tiene una fábrica de zapatos y emplea a diez personas, que hace un par de años no completaba para comer, y ahora da trabajo, paga impuestos", y se integró a la vida económica y social del estado.

Ya no necesita la tarjeta, dio paso a que otra persona la pueda recibir, dijo el priista y añadió que con este tipo de programas sociales se busca fortalecer a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En entrevista, al comentar sobre el señalamiento del mandatario nacional, Adrián de la Garza declaró: "El presidente está ayudando a Samuel García, es su candidato, la relación de su presidente (de Movimiento Ciudadano) Dante (Delgado) con el presidente de la República es clara; Samuel ha hecho varias manifestaciones en las diferentes campañas que ha tenido, de apoyo a Andrés Manuel, hoy por estrategia hace como que no; pero ya vimos muy claro que el Presidente (López Obrador) le está haciendo la chamba".

Recalcó, "no les quede duda, Samuel y Andrés Manuel López Obrador es lo mismo, Movimiento Ciudadano y Morena es lo mismo. El voto útil es conmigo".

Dijo que no se enganchará en un “tema estéril”, porque prefiere seguir haciendo propuestas, ya que no podemos perder seis años más, le tenemos que dar rumbo y orden al estado.

No obstante, expresó que evaluará cuestión jurídica por las "declaraciones electoreras" del mandatario nacional.

"Yo creo que (López Obrador) tiene una responsabilidad como presidente de la República, como miembro de la administración pública nacional en la que tiene que dejar garantías de que las elecciones sean limpias, certeras, equilibradas equitativas, y creo que con ese tipo de declaraciones no hace más que dejar en claro, cuál es su candidato, ya tiene varios días dándole a entender a la gente por quién tiene qué votar".

Expuso, "en Nuevo León le vamos a demostrar que no estamos de acuerdo con las políticas públicas que están haciendo, que no estamos de acuerdo en volver a experimentar con un candidato sin experiencia, con un candidato que dice puras payasadas, con un candidato que va a improvisar, Nuevo León no se merece eso", dijo en alusión a Samuel García.

Finalmente asentó que seguirá promoviendo la Tarjeta Mujer Fuerte que es un programa de inversión social, que extenderá a los adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad, ya que se regresará el beneficio al estado cuando los sectores más vulnerables se integren a la vida económicamente activa, generen empleos o sean productivos.