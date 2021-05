Esposa de usuario de Línea 12 no le cree que se accidentó; llamada se hace viral

Luego de la tragedia que marcó para la Ciudad de México el colapso de la Línea 12 del metro, en redes se han compartido en redes sociales diversos videos e imágenes de la escena.

En medio de la tristeza y la pérdida, en Internet se viralizó un cómico momento que se vivió en el lugar de los hechos, donde un joven llama a su esposa para darle la noticia de lo ocurrido.

La persona que viajaba a bordo de unos vagones pidió un teléfono celular para realizar la llamada, sin embargo, la mujer no le creyó lo que le decía y testigos tuvieron que intervenir.

"No sé si me lleven al hospital... Lupe, no estoy jugando", dijo.

"No está jugando señora, es enserio, aquí está toda la gente, se acaba de caer el Metro entre Olivos y Tezonco", mencionó la persona que le prestó el celular para hacer la llamada.

Hasta ahora, el video ya cuenta con más de 1.4 millones de reproducciones en los últimos dos días y cerca de 90 mil reacciones de personas de diferentes partes de Latinoamérica.