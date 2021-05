Juez ordena arraigo de 40 días a 'El Güero' Palma

Un juez federal ordenó arraigar por 40 días a Héctor “El Güero” Palma Salazar, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) consigue más pruebas en su contra por delincuencia organizada.

Aproximadamente a las 13:30 horas, “El Güero” Palma salió de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en un convoy que lo lleva al Centro de Arraigos de la FGR.

Palma Salazar permanecía en la SEIDO donde se le interrogaba por una investigación pendiente que tiene por narcotráfico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer martes, tras haber sido liberado del penal de Almoloya de Juárez, que "El Güero" fue arraigado por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual encontró una denuncia no aclarada en su contra.

Señaló que este arraigo da oportunidad a que otras naciones puedan informar si hay algún proceso de extradición pendiente y que otras autoridades den a conocer si existe alguna acusación pendiente en su contra.

"Se venció el periodo del juez y, al parecer, la Fiscalía encontró alguna denuncia no aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo para que se ventile todo este asunto. Da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendientes".

En conferencia de prensa, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario reiteró que si no hay acusaciones pendientes, el Poder Judicial le deberá otorgar la libertad como dicta la ley.