Películas de crimen para mentes ágiles

Hay narrativas hábilmente entretejidas que mantienen al espectador deduciendo con sus giros y revelaciones de una forma envolvente y por ende entretenida.

Estas son algunas películas del género del crimen, guiadas por un suceso que debe ser resuelto, pero construidas con muchos recovecos interesantes.

In the shadow of the moon

Historia de ciencia ficción sobre un detective persiguiendo a un asesino que creía había desaparecido; su obsesión lo lleva a descubrir la conexión entre el pasado, el presente y el futuro.

Inside Man

Ágil relato sobre unos ladrones de un banco que con ingenio logran planear un atraco de forma que sea imposible dar con ellos. El policía en el caso, no obstante, no pretende darse por vencido.

Minority Report

Ambientada en un futuro donde es posible prevenir un crimen, un agente será acusado de una muerte que parece impensable, llevándolo a dudar de la veracidad de la tecnología que usa.

Knives out

Entretenida historia de misterio alrededor de un asesinato cometido en la mansión de una familia adinerada, el detective a cargo debe descubrir la verdad detrás de los secretos que esconden todos.

The Girl with the Dragon Tattoo

Una hacker y un periodista se unen para investigar el caso de una desaparición, lo que los lleva a descubrir secretos bien enterrados, el escándalo, la mentira y el verdadero destino de quien buscan.

A simple favor

Con algunos giros narrativos de pronto exagerados, pero que la hacen dinámica, se centra en una mujer obsesionada por la desaparición de su amiga, alguien que creía, tenía la vida ‘perfecta’.