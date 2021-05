Confunde crema depiladora con crema para afeitar y se queda sin cejas

Un hombre de Australia creyó que se estaba aplicando crema para afeitar en toda la cara, cuando en realidad se trataba de un frasco de crema para depilar. Tardó unos cinco minutos en darse cuenta y fue así como accidentalmente se quitó las cejas.

“Se me acabó la crema de afeitar, pero había otra botella y decía que la dejara actuar unos minutos. Y con la crema de afeitar, normalmente me la pongo por toda la cara. Comenzó a arder, así que comencé a entrar en pánico y le envié una foto a mi hermano, quien me dijo que era crema depiladora y esperaba que no la hubiera usado en todo mi rostro. Mi cara estaba muy roja. Afortunadamente, no tengo barba de todos modos, normalmente es bastante irregular, pero ahora tengo una ceja entera entre los dos. Me falta algo de cabello en mi flequillo, un pequeño parche de calvicie en mi cabello”, cuenta Ronald Walker, de Gold Coast, recoge el diario Mirror.

Walker también cuenta que compartió su historia en redes sociales porque le pareció un incidente divertido.