Hombre mueve la frontera entre Bélgica y Francia al quitar una piedra ‘que le estorbaba’

Un agricultor belga movió por error la frontera entre su país y Francia al retirar una piedra que impedía el paso de su tractor, sin saber que la estructura servía como división limítrofe entre ambos países.

De esta forma, el hombre movió la frontera, marcada bajo el Tratado de Kortrijk de 1820, unos 2 metros y 28 centímetros, recoge la agencia UPI.

El alcalde de Erquelinnes, David Lavaux, dijo que los historiadores que recorrían el área notaron que una de las piedras colocadas para marcar la división había sido movida, hacia Bousignies-sur-Roc, en Francia.

"Bélgica y nuestro municipio se han ampliado; los franceses no están de acuerdo, obviamente. Tendremos que volver a poner las cosas en su lugar", escribió Lavaux en una publicación de Facebook, agregando que el agricultor no será acusado legalmente, mientras devuelva la piedra a su lugar. “Estaba feliz, mi ciudad era más grande. Pero el alcalde de Bousignies-sur-Roc no estuvo de acuerdo", bromeó Lavaux, en entrevista a la cadena de televisión francesa TF1.