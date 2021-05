Llama AMLO a no sacar 'raja política' tras accidente en Metro de CDMX

Ante el amago del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SMTSTC) de llevar a cabo un paro total como protesta por las condiciones en que se encuentra el Metro capitalino, el presidente Andrés Manuel López Obrador los exhortó a recapacitar, a que no saquen "raja política" y a no aprovecharse de la tragedia de la Línea 12.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal también acusó que es "politiquería" que militantes del "partido conservador" -en referencia al presidente del PAN local, Andrés Atayde y los diputados Christian Von Roerich, Héctor Barrera, Orlando Garrido y Federico Döring – acudieron a la zona del accidente para realizar una conferencia de prensa.

"Ojalá y recapaciten (los dirigentes sindicales del Metro) porque no se ayuda en nada con esas actitudes, eso tiene que ver más con lo electoral, con la politiquería, como estamos en tiempos de campaña. Ayer fueron del partido conservador al sitio, hasta la misma gente los rechazó, son actitudes muy irresponsables", señaló el presidente.

TAMBIÉN LEE: Pide AMLO que 'no se manipule' tragedia del Metro en CDMX

"No, es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia", agregó.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que estas declaraciones son un "oportunismo inmoral", por lo que llamó a los dirigentes sindicales a actuar de forma responsable.

"¿Qué mensaje les daría justo a los dirigentes que están convocado este paro?", se le preguntó.

VER MÁS: Investigación por accidente en Metro será 'a fondo' y 'minuciosa', asegura AMLO

"Que ese no es el camino, que presenten denuncias ante las autoridades competentes, porque además no les ayuda, porque la gente está muy consciente de todo, y no se deja manipular", dijo.

"Claro que si los dirigentes del sindicato dan una declaración sobre el tema, van a haber cientos de periodistas, y va a ser noticia nacional e internacional, ese oportunismo pues es inmoral".

"Entonces hay que actuar de forma responsable, no dejar de denunciar, no dejar de protestar, ejercer nuestro derecho a disentir y exigir justicia, no caer en manipulación", respondió.