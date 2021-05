Atacan restaurante llenándolo de cucarachas

Las cámaras de seguridad del establecimiento, llamado G House Taipei, captaron el momento en el que se ven a un par de personas liberar de un recipiente a los insectos.

Ese día se llevaba a cabo una reunión policial con casi 700 invitados, aunque el comisionado de policía de Taipéi, Chen Jia-chang, descarta que fuese un acto en contra de los agentes y señala que más bien podría tratarse de un ataque a forma de venganza contra el dueño del negocio, a manos del crimen organizado, con quienes al parecer tiene una deuda de dinero, recoge la agencia Ruptly.

Cinco personas han sido detenidas hasta ahora como presuntos implicados. El establecimiento a su vez señala que el lugar será sometido a una rigurosa limpieza.

Roach attack -- police are investigating two men who reportedly released over 1000 cockroaches in a restaurant where the police chiefs of Taipei and New Taipei cities were attending a dinner party last night.

