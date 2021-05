Mujer prende fuego a una casa y se sienta a ver cómo se incendia

Así lo informó la oficina de bomberos del estado de Maryland, donde ocurrieron los hechos. En redes sociales además se compartió un video de la escena, en que la mujer, identificada como Gail J. Metwally, de 47 años, está leyendo un libro mientras las llamas envuelven su casa, ubicada en la ciudad de Elkton.

Testigos dicen que en algún punto, la mujer simplemente se fue; entonces, oyeron a una persona desde dentro de la casa gritar por ayuda desde una ventana del sótano y la ayudaron a salir.

La policía encontró más tarde a Metwally y la arrestó. La mujer enfrenta cargos por intento de asesinato en primer y segundo grado, incendio provocado, agresión, destrucción de bienes y poner en peligro a alguien más.

