Nuestros subagentes, disfrazados de encuestador telefónico "patito", nos comentan que a la mitad del camino de las aburridas campañas electorales para elegir a los 38 alcaldes y 7 diputados federales que le corresponden a Coahuila lo que abunda, como hongos, son las encuestas. De un lado dan margen de ventaja a los candidatos del resucitado Partido Revolucionario Institucional en varios municipios, incluso que el porcentaje de caída de los otros es alto, vaya usted a saber, estimado lector, todo lo "cuchareadas" que pueden estar. Por lo que queda del Partido Acción Nacional es el mismo cuento, y muestra de ello es lo que cacaraqueó el que se dice presidente del blanquiazul y que está más atento a los negocios de su notaría pública que a trabajar por el rescate de su partido, Jesús de León Tello. En su mundo azul todo es pura felicidad, ya que, según los datos de sus encuestas, "es casi una garantía que se va a repetir el triunfo del PAN con su candidato a alcalde y a la diputación federal", y que Morena no les merece ningún comentario porque anda perdido.

Por su parte, este partido, que registró a su "Juanito Lagunero" con 28 días desfasados de campaña, argumenta que va a ganar, según también sus propias encuestas, con cumbias y fiestas, y que tendrá a un Torreón Bien Chido. Lo cierto es que a medio camino ya más de un ciudadano está prendiendo veladoras para que se acabe cuanto antes el circo electorero, ya que para muchos es lo mismo de siempre, un grupo de suspirantes recitando promesas con tal de que el despistado ciudadano salga a las urnas a bendecirlo con su voto y ponerlo tres años a vivir en el acierto.

***

Y siguiendo con el panorama electoral, el que hizo su pasarela en medios de comunicación, pero no para dar a conocer algún esbozo de su "oferta política" para Torreón, ya con un mes de retraso en la campaña, sino para justificar el motivo por el que aceptó ser registrado como candidato -así le dicen- a la presidencia municipal de Torreón por el partido de izquierda, Morena, es Luis Fernando Salazar Woolfolk, quien aseguró que nunca fue panista, y es tanta su transformación que, aunque infinidad de veces criticó al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en temas álgidos, ahora simpatiza con las ideologías de la Cuarta Transformación. Nadie lo conoce en ningún tipo de activismo social, pero el suspirante aclaró que su participación en este proceso no es porque quiera mucho a sus hijos, sino porque es un deber cívico y para luchar contra la exclusión. Lo cierto es que el "Juanito Lagunero" tendrá sus peores críticos dentro del mismo partido, del que un día sí y otro también aparece algún miembro para criticar su designación y cuestionar si don Luis Fernando (padre) alguna vez ha tenido problemas por falta de agua potable, conoce la problemática del transporte público o su barrio lo respalda. Por lo pronto anunció que no usará pantalones bombachos ni bailará cumbias. Entre tanto habrá que esperar el resultado de las más de 10 impugnaciones que presentaron ante el Comité Municipal del IEC algunos militantes que se dicen "auténticos" morenos.

***

El que dijo que no va a hacer experimentos, sino a instrumentar un "plan piloto" para el regreso a clases presenciales o en modelo híbrido, pero de manera cautelosa, fue el "góber" epidemiólogo y virólogo Miguel Riquelme Solís. Aunque ya se tiene el 80 por ciento de los acuerdos tomados con el sector magisterial, con las grilleras organizaciones sindicales y padres de familia dentro de los niveles públicos y privados para la fecha tentativa de reanudar las clases, don Miguel puso a trabajar a todos los funcionarios estatales para que planeen la definición de las escuelas que estarán listas. A falta de secretario de Educación en la provincia, Riquelme tuvo que dejar la comodidad de la oficina y salir a territorio para ver cuál es la realidad y el grado de daño de la infraestructura educativa, que parece ser lo que más está deteniendo el avance, más porque con los recortes federales al presupuesto anda haciendo circo, maroma y teatro para completar los milloncillos que se necesitan para la manita de tigre que requieren las escuelas. Y es que, en modo jefe de cuadrilla, el "góber" exigió que salga agua potable por las llaves y funcionen impecablemente los servicios sanitarios, donde ya ni azulejos hay. Ante esto, nuestros indiscretos subagentes se preguntan si no estará soñando el "góber", porque así como se las gastan el Simas y los añejos funcionarios que nadan de muertito, ¿tendrán la capacidad y disposición de arreglar los equipos de abastecimiento de agua y la infraestructura de los planteles educativos?

***

Los que nada más no dan una son los mal llamados Servidores de la Nación. En todas las fases de la vacunación contra el funesto COVID-19 donde meten las manos enredan más la logística que lo que resuelven. Luego de que el jefazo de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, anunció con bombo y platillos la inmunización para el grupo de personas con rango de edad entre los 50 y 59 años con el biológico Pfizer de dos dosis, y cuyo prerregistro comenzó el 28 de abril para inocular la primera semana de mayo, ahora resulta que ya empezaron los problemas. En esta ocasión no es por las vacunas. En Monclova se suspendió el registro porque no les llegaron las jeringas "ahorradoras" que supuestamente son las indicadas porque facilitan el proceso de inoculación. Y cuando la ilusionada población preguntó la fecha para resolver el percance, no más les dijeron que había que tener paciencia. Nuestros subagentes nos reportan que el Plan Nacional de Vacunación se sigue desarrollando con desorden, dejando vacíos de vacunación entre los adultos mayores, el personal médico y los trabajadores del sector privado de salud. Así que para la provincia de Coahuila, donde comenzaría el proceso el sábado, todo está en "veremos".

***

Al que hay que hacerle un inventario urgente es al flamante extitular de Infraestructura en la provincia de Coahuila, Gerardo Berlanga Gotés, pues dicen que por donde pasa misteriosamente se "desaparecen" todo tipo de cosas, hasta el tiempo, como en la inconclusa obra del Tortubús… Perdón, Metrobús, una herencia maldita del tiempo de Rubén Moreira que ahora le endosaron al nuevo encargado de esa dependencia, Miguel Algara, quien por cierto asumió el cargo pidiendo una nueva prórroga ante Banobras para terminar la "tan esperada" obra de transporte público para la zona metropolitana de La Laguna. A decir de las lenguas viperinas, Gerardo Berlanga, a quien le inventaron una secretaría y estará encargado, así le dicen ahora, del Corredor Económico del Norte, cargó con todo antes de dejar sus oficinas, incluso se llevó las rampas para discapacitados que iban en el proyecto del Parque Ecológico del Cerro de las Noas, pues en el reciente recorrido que hicieron las autoridades nuestros subagentes disfrazados de noas secas nos informan que no encontraron ninguna; claro, las buscaron luego de que la directora del Teleférico, Verónica Soto, les hiciera ver el error de su exjefe, por lo que las rampas quedaron como las centenarias vías del ferrocarril que estaban en lo que hoy es la Línea Verde de Torreón, que nadie sabe dónde están, y curiosamente en ese entonces don Gerardo era director municipal de Obras Públicas. ¿Dónde quedó la bolita?, se preguntan.

***

Tremendo zafarrancho que se generó el pasado sábado en La Laguna de Durango, luego de que los tres seguidores de Movimiento Ciudadano de aquellas tierras hicieron toda una película de acción por un camión conducido por Tadeo Toledo, exdirector de Tránsito y Vialidad en Lerdo y hoy supuesto operador de Susy Torrecillas, esposa del alcalde Homero Martínez. La unidad estaba cargada con despensas en favor de la colación "prianista", mejor conocida como "Va por Durango", que integra al PRI-PAN-PRD. Nuestros subagentes, disfrazados de lideresa enojada, nos cuentan que desde las redes de comunicación del Partido Naranja convocaron a que acudieran al municipio de Lerdo, donde desde la casa de la mamá de un dirigente social se estaban descargando despensas; al ver que nadie acudió al somnífero llamado se generó una persecución del camión, por lo que tuvo que ser escoltado por elementos de la policía lerdense hasta la frontera con Gómez Palacio, donde fue interceptado por los otros "ciudadanos", quienes chocaron la unidad para hacerle alto en pleno bulevar Miguel Alemán. Al lugar acudieron diferentes corporaciones de seguridad, hasta la Guardia Nacional, pero al no tener una denuncia formal se retiraron. Alguien subió al transporte asegurado para destaparlo y como por "arte de magia" hizo aparecer dos lonas de las candidatas a diputadas Susy Torrecillas, quien va por una curul local, y Rocío Rebollo, quien aspira al Congreso federal. Lo que llama la atención es que las despensas no iban con logotipos, como suele usarse. Hasta el lugar se hicieron presentes todas las "corrientes" políticas para aprovechar los reflectores, como la diputada federal y candidata por Morena al Distrito 03, Maribel Aguilera, quien en tres años de gestión no se había aparecido por las tierras laguneras, pero sí llegó este día con todo y chaleco guinda para denunciar los hechos vía telefónica ante la (Fepade), quien después de la foto y luego de que alguien le informara que su distrito era en Lerdo y no en Gómez se retiró. Afortunadamente la cosa no pasó a mayores, porque hasta sujetos armados estuvieron en el jaloneo.