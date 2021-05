El clima es un bien público global que no podemos desdeñar

La reciente cumbre climática convocada por Estados Unidos fue una señal de alerta máxima y un punto de inflexión para lograr que la comunidad internacional entienda y atienda, con un explícito sentido de oportunidad, la necesidad de enfrentar, sin prórroga, la emergencia climática que amenaza el planeta. La cumbre tuvo un objetivo central: promover una conciencia amplia de acción global inmediata; y un propósito concreto: imprimirle dirección y derrotero a la movilización voluntaria de aquellos países que son los principales responsables del cambio climático y de combatirlo. Las múltiples evidencias científicas, los recurrentes y devastadores fenómenos climatológicos de sequías, olas de calor, inundaciones, recesión acelerada de los cascos polares y la desaparición de glaciares, entre otros muchos, son una demostración y un recordatorio constante que la reducción drástica y rápida en las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser, es y será, la mayor responsabilidad internacional de nuestro tiempo, la cual reclama acciones colectivas amplias, sostenidas, ambiciosas y concertadas, con esfuerzos y compromisos concretos impostergables, ni siquiera por unos meses, mucho menos, por años.

La mayoría de los líderes se refirieron a los graves costos de la inacción. De un posible y funesto retroceso de no emprender rápidamente una ruta compartida, como la acordada hace 6 años en París, con responsabilidades comunes y diferenciadas, hasta alcanzar la necesaria reducción de emisiones en 2030, manteniendo metas ambiciosas y comprobables para la mitad de este siglo. También, hablaron de la determinación para afrontar los retos globales de la sustentabilidad, yendo más allá de la dimensión económica de la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, sin dejar de reconocer, de entrada, que se trata de un imperativo moral y económico; de una oportunidad única para innovar, crear nuevos empleos y fuentes de trabajo, para participar y cooperar en una economía global circular que ponga fin, en el corto y mediano plazo, a la era de los combustibles fósiles. Igualmente, que todo ello requiere de la puesta en ejecución, en el mundo entero, sin exclusiones, de un nuevo marco regulatorio internacional, que permita desarrollar y compartir las diversas soluciones tecnológicas existentes y futuras, en las que predominen las energías renovables para llevar a cabo una transición energética integral, con nuevas formas de colaboración entre las economías desarrolladas y aquellas en desarrollo, teniendo como premisa la postergada transformación del sistema financiero internacional.

Esto es, hacer del combate al cambio climático el motor de la recuperación económica post pandemia. Acordar un nuevo "contrato verde" a nivel global, que incentive una conducta ética medio ambiental, que cambie las formas de actuar de los gobiernos, empresas, industrias, ciudades, organizaciones, comunidades e individuos que salve el clima y rescate al mundo del cataclismo. Se trata entonces de tornar el combate al cambio climático en un plan de paz entre la humanidad y la naturaleza, para situar esta ecuación en el centro de todos los asuntos mundiales, alineando voluntades, objetivos y soluciones.

Es más evidente que nunca que no hay un solo día que perder. Pero hay sobradas razones para ser optimistas, sin dejar de cobrar conciencia que habrá, como en otros cambios civilizatorios profundos, ganadores y perdedores. El crecimiento de la demanda de energía tendrá que provenir de energías limpias y fuentes renovables, basadas en tecnologías eficientes con bajas emisiones, que combinen la captura y almacenaje de carbono, los bio combustibles, el hidrógeno, la generalización de los automóviles eléctricos, la descarbonización del transporte marítimo y aéreo y la producción sustentable de bienes, alimentos y servicios, basados en un cambio radical de los estilos de vida en el planeta.

En este parteaguas, el gobierno mexicano, atrapado en el presente y entrampado en el pasado, se ha mostrado incapaz de vislumbrar el futuro que ya nos alcanzó. Las contribuciones de México en los foros multilaterales que por años fueron reconocidas por la búsqueda constante de soluciones a los principales asuntos mundiales, incluida la compleja y urgente agenda ambiental, se han desdibujado entre ausencias, ocurrencias e inconsistencias. En la Presidencia de la República ni en el gabinete parece haber una visión de Estado que demuestre con claridad que, en México, el liderazgo político actual entiende cabal y consecuentemente, que las metas de desarrollo social y las políticas públicas para enfrentar la emergencia climática son convergentes e interdependientes.

Es lamentable que la emergencia climática no se encuentre entre las prioridades del gobierno federal. Las decisiones de política energética y ambiental, la ejecución de proyectos de infraestructura, que se dicen prioritarios, son un grave retroceso al postergar, en los hechos, las enormes oportunidades de una transición energética hacia energías limpias, al apostar el desarrollo con base en los combustibles fósiles. Todo apunta a que México no cumplirá con sus contribuciones nacionales determinadas de reducción de emisiones, ratificadas apenas en diciembre, de suyo, insuficientes. Tampoco honraremos los compromisos adquiridos en el T-MEC y el Acuerdo de París, ni cumpliremos con otras obligaciones ambientales contenidas en algunos tratados comerciales regionales, como con la Unión Europea, ni con la Agenda 2030, no vinculante.

Si en la reciente cumbre climática y en otras conferencias internacionales la participación del presidente ha mostrado un profundo desdén, corresponde a la sociedad organizada, a las empresas y comunidades trabajar sin descanso para asegurar que la presente generación y las futuras pueden ejercer su derecho a gozar de un medio ambiente sano y un desarrollo sostenible.

