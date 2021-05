La felicidad no es un cuento

Siempre que hablo de felicidad me gusta comenzar recordando un cuento de Jorge Bucay donde habla de un señor, él lo llama "el buscador". Este "buscador" día llega a un pueblo que tiene un jardín hermoso, de dirige hacía el parque y se da cuenta que es un cementerio que tiene en cada lápida el nombre de la persona que ahí descansa, así como su edad; al recorrer todas las lápidas se da cuenta que la persona que murió más vieja, murió a los 11 años de edad, esto hace crecer en su interior una enorme tristeza, pero poco después el cuidador del jardín le aclara lo siguiente:

"Cuando un joven cumple quince años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, para que se la cuelgue al cuello. Es tradición entre nosotros que, a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella:

A la izquierda, qué fue lo disfrutado. A la derecha, cuánto tiempo duró el gozo.

Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media…?

Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso… ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana?¿Y el embarazo y el nacimiento del primer hijo…?¿Y la boda de los amigos?¿Y el viaje más deseado?¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano?

¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos… Cada momento.

Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba.

Porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido".

Solemos pasar gran parte de nuestra vida buscando eso que se llama felicidad. Y cuando la encontramos, no somos conscientes de que la estábamos ya viviendo, hasta que la perdemos.

No somos conscientes de que la tenemos, porque no valoramos lo que realmente es la felicidad. Queremos siempre más. Y solamente lo valoramos, cuando ya se ha ido de nuestras manos.

Un ejemplo de ello, es ahora durante el confinamiento. No valorábamos nuestra libertad, el poder quedar con amigos y familiares. Estábamos inmersos en nuestras vidas estresadas y éramos incapaces de ver que eso también era felicidad. ¿Cuándo nos hemos dado cuenta de que eso era la felicidad? Exacto, cuando la hemos perdido.

La mayoría de nosotros, vivimos en el pasado o en el futuro y por eso no somos capaces de disfrutar del presente. Por eso, al no ser conscientes de lo que ocurre, no podemos valorarlo como le corresponde.

Podemos mirar hacia el pasado en algunos momentos para recuperar aprendizajes o recuerdos importantes y podemos mirar al futuro para intentar mejorar y superarnos a nosotros mismos. Pero deberían de ser eso, momentos puntuales en los que mirar y no en los que quedarnos viviendo.

Este cuento para reflexionar, nos permiten conectar con nuestras emociones y pensar sobre nuestra propia vida. A darnos cuenta de quela vida es corta y única y que el verdadero tiempo que nos vamos a llevar es el disfrutado. Por ello, deberíamos aprender a disfrutar de esos buenos momentos que vivimos y de aquellas experiencias más difíciles para conocernos mejor.

Recuerda que lo más bonito es vivir cada oportunidad que se nos presenta, cada momento. Disfrutar de ellos como si fuera lo último que vamos a vivir. No es necesario pasar por algo grave para despertarnos y empezar a disfrutar de lo que somos y tenemos. Podemos hacerlo desde ya. Solo debes proponértelo.

Solemos quedarnos más con los momentos negativos que con los positivos, aunque éstos últimos superen en cantidad a los primeros. ¿Sabes por qué ocurre esto? Porque a los momentos negativos le damos una importancia y un valor que no lo hacemos con los positivos al catalogarlos como insuficientes.

Y tú,

¿Cuánto tiempo has vivido realmente?

¿Qué experiencias anotarías en tu libreta?

¿Y si en vez de sumar años, sumamos momentos de verdadera felicidad?

"La vida no se mide en minutos, sino en momentos."

