'No fue un accidente, fue el Estado', reclaman tras colapso de Línea 12 del Metro en CDMX

Al grito de "No fue un accidente, fue el Estado" y "La Negligencia y la Corrupción no son Accidentes", un grupo de no más de 100 jóvenes realizaron esta tarde una marcha de la estación Periférico Oriente a la zona donde se desplomó el tramo elevado de la Línea 12 del Metro.

Con diversas mantas y consignas, los jóvenes protestan frente al cerco instalado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) que les impide avanzar sobre la avenida Tláhuac, a la altura de la estación Olivos. Algunos manifestantes tienen el rostro cubierto. Por su parte, habitantes de Tláhuac manifestaron su rechazo ante los dichos de las autoridades capitalinas que previo al siniestro no hallaron ninguna falla en el tramo elevado de la Línea 12. Molestos y ubicados en una plaza comercial que da frente al lugar siniestrado, señalaron que sí había fallas en este tramo del Metro, y que cada día eran más notorias. Trabajadores del Metro amagan con suspender labores El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció que la próxima semana suspenderán labores en todo el sistema, dado el riesgo con que circulan los trenes en las 12 líneas del Metro y podría ocurrir una desgracia mayor. Así lo anunció en conferencia el líder de dicho gremio, Jesús Urban, al advertir que no quedarán conformes con el cese de la directora general del Metro, Florencia Serranía Soto, "sino que le finquen responsabilidad penal y administrativa, porque es la principal responsable de esta desgracia", sostuvo. Acompañado de Héctor Homero Zavala Zavala, secretario del Trabajo, y el arquitecto Jorge de la Rosa Pérez, integrante del área de Obras y Mantenimiento, coincidieron: "El Gobierno capitalino debe entender que en este momento todo el sistema está en riesgo, principalmente las líneas B, 5 y 9, donde podría ocurrir una desgracia mayor a la ocurrida anoche", señalaron. El también jefe de estación de la Línea 12, Jesús Urban, reveló que desde hace seis meses, "y desde antes", reportaron daños de estructura justamente en el punto donde ocurrieron los hechos, "pero no hicieron caso. Ese reporte se hizo diario, como en otras zonas de la misma Línea Dorada, la Línea B, Línea 5 y la 9", destacó. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste