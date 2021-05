Mujer envenena un pollo para 'vengarse' de su exmarido; muere niño al comerlo

Con la idea de 'vengarse' de su expareja, una mujer envenenó un pollo que envió a su exmarido para que éste lo consumiera, sin embargo, un niño se convirtió involuntariamente en la víctima de su plan.

Nani Aprilliani Nurjaman, de 25 años y residente de Yogyakarta, en la India, llenó el interior del pollo con cianuro de potasio antes de enviarlo con un repartidor de nombre Bandiamn, al hogar de Tommy, su exesposo.

Según detalla The Sun, cuando Bandiamn llegó a la casa de Tommy, éste no se encontraba y lo atendió la actual pareja de éste, quien rechazó el regalo debido a que no reconoció al remitente del regalo, pues Nani firmó con el nombre de 'Hamid'.

Debido a esto, el repartidor decidió quedarse con el pollo y comerlo junto a su esposa e hijo de 10 años, sin imaginar que tiempo más tarde el pequeño y ellos comenzarían a manifestar malestares por consumir el ave.

Bandiamn y su esposa presentaron síntomas como vomito, pero fueron estabilizados en el hospital, sin embargo, su hijo no logró superar el envenenamiento y murió más tarde.

Por su parte Nurjaman se encuentra bajo custodia preventiva en espera de un juicio que defina su situación legal.