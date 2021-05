El emotivo reencuentro de mamá e hijo tras accidente en la Línea 12

Las buenas noticias también han llegado luego de la tragedia que se vivió en la Ciudad de México tras el colapso de dos vagones del metro.

Alejandro Porcayo, un joven de 21 años de edad, viajaba en uno de los vagones que cayó y sobrevivió, siendo el primer sobreviviente que logró salir del lugar.

Entre escombros, golpes y fierros sueltos, Alejandro logró salir y buscar ayuda para localizar a su familia, pues perdió su teléfono celular tras el accidente.

Alejandro, quien trabaja para una compañía que presta el servicio de sanitización al metro, se encontró con el creador de contenido conocido como Yulay, quien le prestó su celular para contactar a su mamá.

A través de Noticieros Televisa, se transmitió el emotivo momento en el que el joven se reencontró con su madre entre las ambulancias y equipo de rescate que se encontraba en la escena.

Afortunadamente las lesiones que sufrió Alejandro fueron leves, por lo que se negó a recibir ayuda médica hasta que se atendiera a las víctimas de gravedad.

"Yo venía en celular cuando el tren frenó, y luego se sintió como si me hubiesen jalado, y de ahí en fuera ya no recuerdo nada, nada más recuerdo que me quise agarrar del tubo, y pues reboté entre tubos, la gente me cayó, yo caí en gente", recuerda.