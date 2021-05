Pareja planea su boda, incluso antes de comprometerse

Esperando evitar todo el caos que puede venir con la planeación de una boda, una pareja decidió organizar todo para dejarlo listo para el gran día, incluso si todavía no se comprometían.

Según cuenta esta joven en su video en TikTok, contrataron todo, del lugar a la comida, las flores y el vestido, por ejemplo, e invitaron a sus familiares a la reunión, diciéndoles que se trataba de una barbacoa. Así que cuando la pareja se comprometió de verdad, todo para la boda ya estaba listo y al fin les revelaron a sus invitados la verdad detrás de esa fecha de fiesta reservada, recoge el diario Mirror.

“Así que planeamos toda la boda, los servicios de catering, el vestido, todo, antes de comprometernos y lo pusimos en las agendas de nuestros amigos y familiares como una 'barbacoa'. Luego, cuando nos comprometimos y les dijimos a nuestros amigos y familiares que estábamos comprometidos, dijimos: 'Oh, esa barbacoa, no una barbacoa. Es el día de nuestra boda’. Es dentro de cuatro meses, no tienes que preocuparte, no hay nada que falte hacer”, cuenta la joven, quien no sólo recomienda la iniciativa, sino que está siendo aplaudida por el ingenio alrededor de la idea.