The Weeknd seguirá campaña contra los Grammy

The Weeknd planea continuar con su campaña contra los premios Grammy dado que exige un cambio en las reglas, lo que él señala como "Un movimiento positivo para el futuro de este premio plagado". El "boicot" que comenzó en el 2020 parece se mantendrá vigente.

En la entrega de los Grammy en el 2021, muchos artistas resultaron inconformes y en desacuerdo con las nominaciones. El evento otorga reconocimientos a aquellos talentos destacados de la industria musical, basándose en cifras y datos concretos que respalden la nominación.

Sin embargo, según el músico "Los Grammy siguen siendo corruptos. Me deben a mí, a mis fanáticos y a la industria, transparencia".

The Weeknd no fue tomado en cuenta, lo que causó descontento tanto al artista como a sus fanáticos, quien permaneció durante cuatro semanas consecutivas en el puesto número uno de Billboard gracias a su álbum After Hours, lanzado en marzo del 2020. Se trato de uno de los discos más exitosos del año, con casi medio millón de ventas en el formato físico y más de dos millones en streaming.

Por otro lado, el álbum contiene dos sencillos que encabezaron el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y recibieron la certificación de platino, estos fueron Heartless y Blinding Lights, el cual se convirtió en el mayor éxito dentro de la historia de la lista.