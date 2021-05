¿Qué pasa si escribes en el buscador de Google 'May the Fourth be with you'?

Hoy 4 de mayo es un día especial para los fanáticos de Star Wars, pues este facha conmemora a la franquicia creada por George Lucas.

La fecha que fue impuesta por los fans para celebrar a la querida franquicia desde 2011, nació gracias al juego de palabras que forma este día 'May the Force be with you', después de que el 4 de mayo de 1979 el diario británico London Evening News, realizara una publicación del Partido Conservador del Reino Unido, para felicitar a Margaret Thatcher, por su nombramiento como primer ministra.

"May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía la publicación, misma que con el tiempo los fanáticos de la saga adaptaron a la frase en inglés que significa 'Que la fuerza esté contigo'.

Además de las diversas celebraciones que los fans de Star Wars realizan desde hace años, como reuniones especiales, este año Google sorprende a sus usuarios con un 'easter egg' en su buscador colocando la frase 'May the 4th be with you', pues al hacerlo aparecerá una lluvia de confetti junto a celebres personajes de la franquicia.