¿Qué se sabe tras el colapso en la Línea 12 del Metro de CDMX?

Ayer lunes, sobre las 22:20 hora local (03:20 GMT del martes) entre las estaciones de Olivos y Tezonco de la polémica línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrió un colapso que dejó al menos 23 muertos.

Esta es la información disponible al momento.

EL PERCANCE

El siniestro ocurrió en una obra que ya había presentado fallas pese a ser la más moderna del sistema.

Autoridades capitalinas aún no emiten información oficial sobre el número de muertos o heridos, tras el colapso de la línea 12 del Metro en #CDMX Para leer más: https://t.co/ad9cqwGVf5 pic.twitter.com/fl3b4YG9Tf — El Siglo de Torreón (@torreon) May 4, 2021

En un video de las cámaras del sistema de vigilancia del Gobierno de la Ciudad de México, se observa cómo la estructura elevada se rompe al paso del tren, que se desploma desde una altura de unos 20 metros, y dos vagones del convoy quedan en "V" e impactados con el piso.

EL SALDO

Invitada en la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que hasta el momento la cifra es de 23 muertos y 79 hospitalizados, el mismo dato que se dio a conocer durante la madrugada.

De los 23 fallecidos, dos perdieron la vida en hospitales.

Cuatro de los fallecidos todavía seguían, a la hora de la conferencia, dentro del tren desplomado por las dificultades de rescatar los cadáveres.

De entre los hospitalizados, hay 19 mujeres y 60 hombres. Tres son menores de edad y tres adultos mayores.

LAS CAUSAS

Preguntada sobre un primer reporte respecto a las causas del siniestro, Sheinbaum Pardo dijo que el Gobierno de la Ciudad de México solicitará un peritaje internacional para averiguar las razones del trágico accidente.

"Informamos también de que la Fiscalía General de Justicia debe llevar a cabo un peritaje que inició en la noche de ayer, pero además estamos buscando una empresa internacional con certificado tanto en Metro como en asuntos estructurales para que haga un peritaje técnico externo y poder llegar a las causas de este lamentable incidente", declaró la alcaldesa capitalina.

DISPOSICIÓN, RESPALDO Y ACCIONES

En la conferencia, acompañado por la jefa de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a los familiares de las víctimas y aseguró que se investigará "a fondo" el accidente.

"Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió", dijo López Obrador en la "mañanera".

Indicó que "no se va a ocultar absolutamente nada", pues el "pueblo de México tiene que conocer toda la verdad".

Dijo respaldar la "postura" del Gobierno de la Ciudad de México e insistió que "no se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable".

López Obrador indicó que a partir de los dos peritajes se va a establecer "la responsabilidad", y pidió no "caer en el terreno de la especulación".

En tanto, debido a que la obra se finalizó el 30 de octubre de 2012, cuando el actual canciller mexicano, Marcelo Ebrard, era alcalde de la capital, entonces el Distrito Federal, él también fue cuestionado sobre una probable responsabilidad al respecto.

Ante esto, Ebrard respondió que "esta obra fue entregada en julio 2013, yo te podría comentar muchas cosas de eso, después de una revisión de 7 meses se entregó, pero más allá de eso, el que actúa con integridad no debe temer a nada, como dije antes, el que nada debe, nada teme, yo estoy sujeto como todos, pero más como un alto funcionario y como quien promovió la creación de esta obra estoy dispuesto a lo que determinen las autoridades y los deslindes que hagan".