Nota de empleada de limpieza en su último día de trabajo se hace viral

La mujer de Southampton habría trabajado en el sector de limpieza en varios bancos por 35 años. Dice además haber ‘cuidado de ellos bastante bien’, recoge el Daily Mail.

"Hola señoras, mañana será mi última limpieza para HSBC. ¡He preparado un balde de materiales de limpieza para el próximo limpiador, quienquiera que sea! Dejé el trabajo [nombre del gerente] después de la forma en que me degradaste en la oficina, no era más que agresivo y cruel, pero eso es un reflejo de tu carácter, no del mío. Así que, en el futuro, recuerden todos: En un mundo en el que puedes ser cualquier cosa, SÉ AMABLE. Porque no son mejores que el limpiador", lee la carta.

El escrito, redactado el día que Cousins, de 64 años, renunció, fue compartido en redes sociales por su hijo, junto con el texto: "Y es por eso que amo a mi madre. Ella ha estado limpiando bancos durante 35 años y hoy se fue con esta hermosa nota dejada para ese horrible gerente. Feliz jubilación mamá, siempre ríete al último".

And this is why I love my mum. She’s been cleaning banks for 35 years and today walked out with this lovely note left for that awful manager. Happy retirement Mum - always have the last laugh eh! ☺️ #Tada pic.twitter.com/u8G73MTPMA