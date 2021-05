Cuestionan estrategia para combatir sargazo en México

Especialistas en ciencias del mar, todos integrantes del Comité Asesor Técnico del Sargazo en Quintana Roo, aseguraron que la estrategia de contención de la alga por parte de la Marina tiene fallas y no está bien coordinada.

José Rafael Ojeda, Secretario de Marina, informó ayer en la conferencia matutina que actualmente se tienen desplegados 289 efectivos en Quintana Roo para la limpieza del sargazo, además de la instalación de 4 mil 252 metros de barreras y el uso de 12 sargaceras.

Sin embargo, los especialistas del Comité, quienes pidieron el anonimato por trabajar junto con la Semar, coincidieron en que las barreras no han evitado que el sargazo llegue hasta las playas.

"En cuanto a los esfuerzos, se ha visto ya que la Marina puso las barreras, aunque no ha sido lo esperado, el sargazo sigue recalando en la playa, entonces pues la estrategia ahí va, pero siento que no se ha puesto el cuidado necesario", dijo uno de los expertos.

"Para que el trabajo sea efectivo en la contención, tienes que tener las sargaceras y barreras trabajando de manera conjunta, de nada sirve que tengas una barrera que se llene de sargazo, venga el viento y la empuje".

Otro de los entrevistados añadió que, aunque hay coordinación entre autoridades de los tres niveles y expertos, no se ve un avance significativo en las propuestas para evitar que el sargazo se pudra en las costas, y afecte al ecosistema y al turismo.

"Sí hay coordinación, lamentablemente no se ve un avance en cuanto a las propuestas", expresó.

Un tercer especialista puntualizó que las barreras puestas por los empresarios hoteleros son deficientes, pues atrapan el sargazo, pero no permiten que circulen las corrientes marítimas.

"Esas barreras en particular que pusieron cerca de la playa no permiten que haya corriente litoral, atrapa y estanca el sargazo, se queda ahí, el problema es que no se limpia, en particular de los hoteles no hay un programa integral de limpieza, sólo es de contención y es el problema", explicó.