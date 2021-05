Erika Buenfil denuncia intento de extorsión

La actriz Erika Buenfil pasó un complicado fin de semana, esto luego que su tranquilidad se vio perturbada por unas personas que llamaron a su número telefónico con la intención de extorsionarla.

La considerada "reina de TikTok", mientras recibía la llamada por parte de los delincuentes, hizo un llamado a través de redes sociales para que algunas personas la auxiliaran, apoyo que encontró dentro de sus más de 580 mil seguidores.

"Es domingo y yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara, estaba en ese momento teniendo una extorsión telefónica, me hacían creer o me decían que estaban algunas personas afuera de mi casa y que en fin, muchas cosas de las que luego daré detalle, me espanté mucho, daban detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible", contó la intérprete.

A dicha declaración añadió que tanto ella como su hijo Nicolás se encuentran bien, además que ella ya levantó una denuncia por lo sucedido

En otro clip compartió que tras el intento de extorsión recibió el apoyo de su amigo Victor Khun, quien acudió a su hogar para hacerle compañía en ese difícil momento.

"Gracias por venir a acompañarme, como siempre. Ya está todo bien, gracias a los que me ayudaron, a los que respondieron inmediatamente, pero gracias de verdad. Estoy en casa, estamos bien, bien cuidada. Me di una arregladita para que me vieran presentable. Gracias a todos", añadió en el clip junto a su compañero.

Ay Mamis porque no habló lo pasé dos veces en mi familia,pero ya sabíamos q eran criminales pq las dos veces las personas que dijeron que secuestraron a uno estaban en casa,luego mi cuñado Le dijo que se fuera al infierno La otra vez fue con mi tía Y pronto llegó mi prima pic.twitter.com/U5smLznvkz — ⛅️ValeMixGif (@Angelmixvale) May 2, 2021

La actriz Erika Buenfil optó por borrar los tuits que escribió en el momento del intento de extorsión, aunque solamente ha dejado arriba la fotografía junto a su compañero y el video de sus historias, mismo que por características de la red social en la que lo publicó se borraría en algunas horas.