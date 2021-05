Liberación de 'El Güero' Palma hubiera desatado memes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si se hubiera liberado a Héctor "El Güero" Palma el pasado sábado, habría dado espacio a sospechas hacia su gobierno y se hubieran desatado burlas y memes en contra de su administración.

"Sí, sí lo hubiesen liberado, imagínense las sospechas, porque como que nos tienen un poquito de ganas nuestros adversarios.

"Pero no es eso, no es un asunto personal, repito, no es un asunto del Poder Judicial, de la Secretaría de Seguridad Pública, es el Estado. Imagínense la sospecha, las burlas, los memes", dijo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que esta decisión de un juzgado de liberar a Héctor "El Güero" Palma es parecida a cuando se liberó a Caro Quintero.

"Pasó algo parecido cuando se liberó al señor Caro Quintero, no sé si fue fin de semana, pero se le libera y luego viene la denuncia de Estados Unidos y revocan la decisión, pero ya estaba en libertad, ya había pasado a ser prófugo.

"Entonces, no podemos nosotros decir que el señor debe permanecer en la prisión porque el juez está ordenando de que se le libere, porque ya terminó su condena o ya ha quedado absuelto; sin embargo, amerita que se explore, nos informemos todos que no hay ningún pendiente y, de ser así, pues que se cumpla el mandato del juez, pero no hacerlo el sábado en la madrugada, primero de mayo".

El mandatario federal señaló que algunos técnicos y abogados se olvidan que "la forma es fondo" y hay que cuidar la imagen del Estado mexicano.

"Ya no es como antes, que nos señalaban de afuera, acusando al gobierno mexicano de complicidad. Ningún gobierno extranjero debe de acusar al gobierno mexicano, y no dar motivo para eso, porque somos un país libre, independiente, soberano", agregó.