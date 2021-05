Hermanos gemelos son aceptados en 15 universidades y ganan millones en becas

Los jóvenes se graduarán de la preparatoria Enloe Magnet High School, en la ciudad de Raleigh, el próximo 12 de junio. Entre las instituciones a las que fueron aceptados se encuentran: la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Duke.

"Ambos estábamos gratamente sorprendidos, pero también agradecidos de recibir todas las ofertas que recibimos. Especialmente, porque estamos experimentando una pandemia global. Este año ha sido diferente para muchos estudiantes y el proceso de solicitud de ingreso a la universidad también ha sido cada vez más difícil", dijo Reagan a la cadena WRAL-TV.

Los gemelos añaden que sus padres, Ricardo Razón III y Michelleta Razón, les inculcaron el amor por las ciencias y la iniciativa para tener éxito en su educación. "Se aseguraron de que supiéramos leer antes de entrar a la escuela, cuando estábamos en el jardín de niños, así que estoy muy agradecido de que hayan hecho eso por nosotros", dijo Ricardo a Black Enterprise.

Los hermanos también aseguran que aunque comparten intereses, planean tomar sus decisiones universitarias por separado.

The next 4 years for our Twins @WRAL @WralLora @blackenterprise #Harvard2025 #Duke2025 pic.twitter.com/VT7P7O8FAf