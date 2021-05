No se pudo

Pues no habrá liguilla directa, se jugará repechaje recibiendo a Querétaro el próximo sábado o domingo, lo que decida Fox Sports.

Hay decepción pero también comprensión, una extraña dualidad que solamente este Santos de Almada es capaz de ofrecer. El coraje y la frustración de no haber aprovechado dos balas de liguilla directa enfurece a cualquier hincha pero también ya en frío, la y el santista son conscientes de lo que pasó este equipo durante el semestre y aceptan que no deja de tener tintes de hazaña el haber peleado ese lugar de privilegio hasta el final.

Los balances finales habrá que hacerlos hasta que el equipo esté eliminado, sin embargo, hay un corte de caja inevitable con el final del torneo regular. Santos Laguna fue golpeado por lesiones, COVID, marcha de jugadores como Rivero que entraba en planes, fichajes con el torneo ya iniciado y un largo etcétera. A eso debemos sumarle una pésima decisión directiva que fue la marcha de Julio Furch al hermano Atlas y el traer a un jugador como Ignacio Jeraldino. No agregaré adjetivos al delantero chileno, de hecho deseo sinceramente que en la liguilla despierte y demuestre porqué en Chile fue estrella. Otro caso es el de Ayrton Preciado quien por fin está jugando después de dos años inactivo por distintas lesiones y vicisitudes. Esto lo señalo porque a todos los eventos desafortunados hay que agregar sin duda los errores garrafales de la directiva santista.

Los Gallos del Pity Altamirano vienen a tratar de dejar otra vez en tragedia la temporada del Santos de Almada. Los queretanos han sido un equipo sumamente irregular y medianito todo el torneo, aún así, les vi momentos de buen futbol que pueden sorprender al Santos si salen con la cabeza en otro lado como en aquel también partido de repesca contra Pachuca no hace mucho tiempo. En esa ocasión era el minuto 12 y los Tuzos tranquilamente hubieran podido ir ganando el partido 0-3 pero la puntería les falló, Santos no corrigió y los Tuzos terminaron humillando en casa a unos Guerreros que ese día simplemente no fueron conscientes de lo que se jugaban. Quedaron eliminados de manera ridícula.

Venga pues a esperar si Santos aprovecha la última bala en su pistola para meterse a la liguilla. De lo contrario será un fracaso se cuente como se cuente.

Manye Castil // @manyecastil