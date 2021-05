Urgen a atender a niños migrantes en México

En medio del repunte del flujo migratorio que cruza por México con rumbo a Estados Unidos, la situación de los niños es una tragedia, sentencia Silvia Giorguli, presidenta de El Colegio de México (Colmex).

Maestra en demografía y doctora en sociología, compara la migración en la región, que procede principalmente de Centroamérica, con la que vive la población de Medio Oriente, región azotada por conflictos armados.

Las personas que buscan llegar a EUA, remarca, ya no lo hacen sólo por mejorar su condición económica, sino que huyen de la violencia y otras situaciones de peligro.

"Nos recuerda a migraciones de otras zonas, como la migración de Siria hacia Turquía y hacia Europa, que mezcla la migración laboral con esta que tendría que tener un trato diferenciado", apunta en entrevista.

De acuerdo con los reportes oficiales, el número de migrantes detenidos en México aumentó de 30 mil 917 en el primer trimestre de 2020 a 36 mil 148 en el mismo periodo de este año.

En tanto, el de migrantes menores de 11 años no acompañados aumentó 40 por ciento en el mismo lapso, al pasar de 147 en 2020 a 207 en este 2021.

"La forma en la que hemos trabajado la migración, en el caso de México y Estados Unidos, no nos es útil para poder atender lo que la migración infantil nos dice de cómo han cambiado los flujos", advierte Giorguli.

"Tenemos poco menos de una década de un proceso migratorio nuevo, con un componente familiar y la presencia de menores de edad, así como una mezcla de razones que ya no es solamente la búsqueda mejores condiciones económicas", insiste.

Referencia nacional en el análisis del tema migratorio, la presidenta del Colmex advierte que el flujo migratorio de menores rebasó a las autoridades.

"Como hemos visto en el pasado, ahí la sociedad civil ha jugado un papel muy importante, con la experiencia que tiene en albergues, en apoyo a migrantes, pero estamos rebasados numéricamente", apunta.

En la Administración de Barack Obama, recuerda, ya se había registrado un pico en los flujos migratorios de menores, pero ahora también hay niños nicaragüenses o ecuatorianos.

"Los marcos normativos y operativos, como los tenemos acomodados hoy, no dan, no atienden esta situación a particular", señala.

Para la especialista, la gestión migratoria no es una responsabilidad de un solo país, sino que debe ser vista de manera regional.

"El gran reto, y no tengo la respuesta, es ¿cómo separas la forma en que enfrentamos y apoyamos a los menores que están migrando de la forma en que hemos concebido tradicionalmente la migración y el control fronterizo", indica.

"El reto en términos numéricos es enorme, pero también creo que México ha tenido experiencias en el pasado con flujos de carácter humanitario".