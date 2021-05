En vivo: Conferencia de prensa de López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició la semana encabezando su habitual conferencia matutina con medios de comunicación.

Esta ocasión, el mandatario estuvo en Quintana Roo, donde recordó que más tarde encabezará una ceremonia de ofrecimiento de perdón al pueblo maya por los abusos sufridos.

Al inicio del acto, se presentó el Quién es quién en los precios de los combustibles, así como el reporte estatal de seguridad, donde la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, confirmó la orden de absolución a "El Güero" Palma; sin embargo, también precisó que se continúan haciendo consultas para conocer si hay algún proceso pendiente. Esto con fiscalías estatales y con autoridades de EUA.

Al respecto, el presidente López Obrador criticó que este procedimiento no fue "el más adecuado" por haberse realizado un sábado, que además era inhábil, e informó que ha dado instrucciones a la secretaria de Gobernación para que analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma en las leyes correspondientes para que "asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles, que no sean los sábados y los domingos".

"Esto no significa ir contra las leyes, es actuar con transparencia absoluta, porque no es un asunto nada más de carácter legal, es un asunto de Estado. Se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del Estado mexicano. No se puede exponer el prestigio del Estado mexicano", advirtió López Obrador.

En ese sentido, señaló que se tomará el tiempo necesario para las consultas correspondientes y que se prevé poder informar mañana si no hay más procesos contra "El Güero" Palma.