Dos presidentes espurios

"Haiga sido como haiga sido". A Carlos Salinas de Gortari, "electo" en 1988, y a Felipe Calderón Hinojosa, "electo" en 2006, los hermanan los más descarados fraudes electorales que se hayan visto en México.

Porque lo sabíamos los ciudadanos informados de este país pugnamos por elecciones ver-da-de-ras en 2018. Fue por eso que emitimos oficialmente 30 millones 113 mil 483 votos por Andrés Manuel López Obrador, "el candidato con el mayor número de votos auténticos en la historia de México".

Tuvimos que esperar de 1988 hasta 2O18 a que llegara al poder AMLO al que -sabíamos- ya le habían robado desde su natal Tabasco varias elecciones ganadas. Pero esta vez ni el Neoliberalismo internacional implantado en México por el PRIAN desde Salinas (1988-1994) pudo hacer algo contra semejante voto masivo y compacto, imposible de esconder y ni siquiera de manipular con las conocidas trampas de siempre, comprar votos , amenazar a la gente si no votaban por el PRI, despensas, etc., prácticas que harían escuela en otros partidos políticos mexicanos viciados que también tuvimos como el PAN que descaradamente con Vicente Fox traicionó al país, como también supimos perfectamente con el apoyo pagado de la US Coca Cola.

DENUNCIAN A CALDERÓN ANTE LA FISCALÍA GENERAL

En estos momentos difíciles de 2021 la Fiscalía ya tiene en marcha una acusación pertinente, al haberle dado Calderón a Hipólito Gérard, cuñado de su cuate Carlos Salinas a manejar reclusorios, por lo que gana solo por uno en Oaxaca la cantidad de 1 millón 51 mil pesos por año, mediante contrato. Pero…

"Por el delito de traición a la Patria, fue acusado el expresidente Felipe Calderón Hinojosa ante la Fiscalía General de la República (FGR), por entregar la generación de electricidad a empresas extranjeras, acción que tiene una pena de hasta 40 años de prisión "Traición a la patria, financiamiento al terrorismo y los que se lleguen a configurar, en contra de la independencia y soberanía de los Estados Unidos Mexicanos", dijo el asesor jurídico Jesús Villavicencio Jiménez. "No hubo licitaciones, entregaron los contratos directamente a empresas extranjeras que luego vendían la electricidad al país mucho más cara y ahora el pueblo mexicano está pagando las consecuencias", indicó. "Se impondrá la pena de prisión de cinco a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos (?) al mexicano que cometa traición a la patria", establece la denuncia en donde se menciona el Código Penal Federal.

FECAL

Felipe Calderón cuyo mejor seudónimo nos lo brindan las dos primeras sílabas de su apelativo -en su nombre lleva la fama, dice el dicho- hoy en 2021 tiene los méritos necesarios para ir a la cárcel. Sería el primer presidente de México en posibilidad real de pisar una prisión por muchas razones desde luego la citada más arriba y otras muy evidentes, por ejemplo…

El total de dinero que Calderón "invirtió en negocitos de particulares" es nada menos que de 300 mil millones de pesos, calcula la nueva muy inteligente y eficiente secretaria de Seguridad Pública Ciudadana SSPC, Rosa Icela Rodríguez, una más de las mujeres preparadas y honestas en el Gobierno de López Obrador, que se unió recientemente a las otras colaboradoras del presidente a las que las repugnantes dizque feministas PRIANISTASPERREDISTAS, embozadas desde antes de la pandemia, acusan de estar "contra las mujeres"

Y hablando de mujeres con el cerebro y lo demás bien puestos, caí sobre una nota de otra gran mujer, ella en España que le vendría muy bien al hoy periodicucho "EL PAÍS":

"Con motivo del Aniversario de la 'conquista o mejor dicho de la invasión de México: La diputada española Mar García Puig, resaltó su "tristeza al comprobar lo poco que se ha evolucionado al practicar este auto escrutinio moral, que esconde una manipulación histórica tras una supuesta erudición". Dijo: "Creo que estamos delante de un panfleto negacionista lleno de mentiras y de soberbia, como afirmar que el imperio español sacó a los pueblos precolombinos de la antropofagia, que fue el menos racista de la Historia o que compartió las ventajas espirituales con la población indígena", afirmó, para recordar que en cuatro décadas hubo 12 millones de amerindios muertos. "Si eso es una hazaña para celebrar, díganme ustedes", apuntó".

SALINAS, CALDERÓN Y MOURIÑO

"La fuerte relación política, y ¿amorosa?, de Calderón con Juan Camilo Mouriño Terrazo (nacido en Madrid) hizo en su momento que pareciera decidido el primero a que el segundo fuera su candidato al relevo presidencial en 2012, pero un accidente aéreo le costó la vida mientras era secretario de Gobernación. La pérdida de quien consideraba su principal operador político y hombre de mayor confianza llevó a Calderón, en noviembre de 2008, a realizar desfiguros, como un magno homenaje póstumo en el Campo Marte, como si hubiera fallecido un héroe nacional.

Mientras Salinas se convertía en la Universidad de Harvard en entreguista a los gringos, Calderón por su parte siendo tapete de George Bush, junior, al que le permitió con alegría violar la Constitución Mexicana, era el esclavo de los "gachupas" es decir de los más indecentes franquistas a los que les dio toda la costa del Caribe por lo visto para su disfrute y negocio. ¿O no, Cancún?

Al bote deberían de ir ambos nefastos presidentes espurios.

MEXICANO: RECUERDA Y APRENDE, NO VOTES NUNCA MÁS POR LOS LADRONES Y TRAIDORES.

[email protected]