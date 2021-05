Vendavales de tormenta logra mover avión sobre pista de aterrizaje en China

El suceso fue captado en Jiangsu, China, cuando una fuerte tormenta eléctrica formó vendavales con velocidades de hasta 151 km/h provocaron que un avión situado sobre la pista de aterrizaje se moviera unos cuantos metros debido a la intensidad del viento y el video se volvió viral en redes sociales.

Los fuertes vientos de la tormenta han provocado el colapso de árboles, postes de luz e incluso derrumbes parciales de hogares, los cuales han resultado en 11 personas fallecidas y más de 100 reportadas como heridas, reportó el portal People's Daily.

Viral video shows an airplane allegedly swirling in the gale at airport in Nantong, east China's Jiangsu Province. Strong convective weather with a maximum wind speed of 93.9mph on Friday hit the province, leaving 11 dead, 102 injured in Nantong alone as of Sat morning. pic.twitter.com/6P3bogiiz9