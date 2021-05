Anciano de 71 años es golpeado en la cara sin provocación por un extraño

El ataque ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, cuando un hombre golpeó en la cara a un adulto mayor sin que este lo provocara, lo que hizo que el anciano caminara unos pasos hacia atrás y cayera en medio de la calle.

Luego de haber atacado al anciano, el responsable, quien hasta el momento no ha sido identificado por las autoridades, se retiró de la escena caminando casualmente.

Las autoridades difundieron el video del ataque en redes sociales y pidieron a la ciudadanía de ponerse en contacto con ellos en caso de que tengan información sobre el agresor, mientras que la víctima recibió atención médica en un hospital para tratarlo una cortada en la cara y fue dado de alta al poco tiempo, informó el New York Post.

WANTED for AN Assault in front of 2345 Southern Boulevard . #Bronx @NYPD48pct on 4/10/21 @ 6:45 AM. The individual did punch the 71 yo victim causing a laceration to the face. Reward up to $2500Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/0nCAB9O671